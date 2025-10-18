"Fue icónico": Manager de Brewers se 'rinde' ante Shohei Ohtani por su actuación con Dodgers

Los Ángeles, Estados Unidos.- La actuación que tuvo Shohei Ohtani en el juego cuatro en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, lo ha puesto en la conversación entre los mejores deportistas en la historia. A pesar de haber sido eliminados a manos de Los Angeles Dodgers, el manager de los Milwaukee Brewers, Pat Murphy, llenó de elogios al astro japonés, quien se terminó robando los reflectores.

Ohtani fue designado por Dave Roberts para ser el inicialista del cuarto compromiso de dicha serie, el Dodger Stadium lució abarrotado para presenciar a 'Sho-Time' en su primera apertura en casa en los Playoffs. El astro japonés no decepcionó las expectativas, pues finalizó su labor como lanzador, luego de seis entradas en las cuales recetó 10 ponches y se quedó con la victoria, además de que con el madero, tuvo jornada de tres cuadrangulares.

Es por eso que el manager de los Cerveceros, Pat Murphy, no dudó en llenar de elogios la actuación de Ohtani, a pesar de que fue el jugador que causó su eliminación en la postemporada. "Esta noche fuimos parte de una actuación icónica, tal vez la mejor actuación individual de todos los tiempos, en un juego de postemporada. No creo que nadie pueda discutir eso".

"We were part of tonight an iconic, maybe the best individual performance ever, in a Postseason game. I don't think anybody can argue with that."



Pat Murphy talks about Shohei Ohtani's Game 4 performance in the NLCS, and how proud he is of his team for their season. pic.twitter.com/cYDY9K7lxf — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 18, 2025

Y es que no es para menos, pues su segundo vuelacercas de la noche, se quedará marcado en la memoria de todos los aficionados que presenciaron tan memorable momento; Ohtani conectó un esférico que terminó abandonando el Dodger Stadium, cayendo en una pequeña plaza a las afueras del recinto. Los 469 pies que recorrió la bola, lo convirtió en el tercer cuadrangular más largo registrado en Chavez Ravine.

Shohei Ohtani's historic night by the numbers uD83EuDD29



(MLB x @GoogleCloud) pic.twitter.com/VFCkXUmSpY — MLB Stats (@MLBStats) October 18, 2025

Luego de que finalizara el encuentro, sus propios compañeros de Ohtani, lo llenaron de elogios luego de la actuación que les permitió el ingreso a su segunda serie mundial consecutiva. "Ustedes me preguntaron ayer, les dije que esperaba algo increíble hoy y me demostró que estaba equivocado, porque fue más que increible", comentó Max Muncy. "Estábamos tan concentrados en ganar el partido, en hacer lo que había que hacer, que no estoy seguro de que nos diéramos cuenta de lo bueno que fue", dijo el receptor de los Dodgers, Will Smith.

"We're like the Bulls and he's Michael Jordan."



Mookie Betts reacts to Shohei Ohtani's unbelievable game and winning the NL Pennant.@Dodgers | @abbylabar_ pic.twitter.com/y3eltPBSfR — MLB Network (@MLBNetwork) October 18, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui