Lewis Hamilton se niega a trabajar con Christian Horner tras los rumores de su llegada a Ferrari

Austin, Estados Unidos.- Previo al inicio de actividades en el Gran Premio de los Estados Unidos, se le cuestionó a Lewis Hamilton, piloto de la escudería Ferrari, sobre los recientes rumores que colocan a Christian Horner como el próximo jefe de operaciones en Maranello. El multicampeón del mundo dijo desconocer sobre el origen de dichos rumores, pero reconoció que no sería algo que beneficiaría al equipo.

Desde que dejó a Red Bull, han circulado diversos rumores que indican la llegada de Horner a diferentes equipos, aunque se han acrecentado en los últimos días, luego de que Christian haya finalizado su contrato de manera oficial con el equipo de las bebidas energéticas. Algunos medios aseguraron que los altos mandos del 'Cavallino Rampante' se han puesto en contacto con Horner, luego de los malos resultados de la escudería en la temporada.

Es por eso que se le cuestionó a Hamilton sobre cuál era su pensar acerca de este probable cambio dentro de Ferrari; el excampeón del mundo comentó que ese tipo de noticias distraen al equipo y lo apartan del verdadero propósito. "No sé de dónde vienen los rumores, así que realmente no puedo arrojar mucha luz al respecto, pero no creo que eso sea una buena idea. Esto nos distrae un poco como equipo, pero ya han dejado clara su postura sobre su renovación".

Para mí, se trata de intentar mantener el foco en el objetivo que tenemos delante y trabajar sobre el coche del año que viene. Realmente quiero seguir construyendo una base este año para que el próximo podamos tener una mejor ejecución y un mejor desempeño general".

De igual manera, Hamilton comentó que dentro de la escudería se han tenido reuniones constantes para asegurar que todos marchan hacia el mismo rumbo y con el mismo objetivo. Pese a que Hamilton ya se pronunció ante la prensa, su compañero, Charles Leclerc, ha preferido abstenerse de hablar del tema.

El piloto monegasco ha sido un ferviente crítico por los pésimos resultados de Ferrari en los últimos años e inclusive, rumores que provienen del círculo cercano de Leclerc, informaron que, en caso de no tener una mejoría sustancial en la próxima temporada, buscaría una nueva escudería en el 2027.

Fuente: Tribuna del Yaqui