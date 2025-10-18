Mariners se enfilan a Toronto en busca del boleto a su primera Serie Mundial

Seattle, Estados Unidos.- En busca del primer viaje a una Serie Mundial en su historia, los Seattle Mariners se meterán a la casa de los Toronto Blue Jays este domingo, en el Juego 6 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Los Marineros lideran la serie 3-2 y pueden avanzar al Clásico de Otoño con una victoria. Sin embargo, la encomienda no será fácil ya que los canadienses fueron uno de los mejores equipos jugando en casa, con una marca de 54-27 y un récord general de 94-68. Los Blue Jays han respondido bien cada vez que su temporada ha estado al borde del colapso.

Por su parte, Seattle tiene un récord de 39-42 como visitante y un récord de 90-72 en general y ya han demostrado que pueden conquistar el Rogers Centre, donde se llevaron los dos primeros juegos de la SCLA ante los Blue Jays. Ahora, regresan con la oportunidad de terminar el trabajo.

Los Blue Jays han hecho del Rogers Centre una fortaleza

Sin embargo, esta serie pudo haberse inclinado fácilmente hacia el otro lado, pero todo cambió en el octavo episodio del Juego 5, cuando el oportuno jonrón de Cal Raleigh y el grand slam del venezolano Eugenio Suárez cambiaron el guion a favor de Seattle. El desafío ahora es llevar ese impulso a un ambiente donde pocos visitantes prosperan.

Los Mariners tienen ventaja en la serie

Pero los Blue Jays no se intimidan al estar contra la pared. Ganar dos veces en su propio parque, algo que han hecho a menudo en el 2025, es el único camino a seguir, y lo están asumiendo. “Yo diría que estamos en una excelente posición”, comentó Ernie Clement. “Tenemos una oportunidad. Eso es todo lo que necesitamos”.

Gilbert será el abridor de Seattle en el Juego 6

Para el Juego 6, los Mariners seleccionaron a Logan Gilbert para esa crucial asignación, enviándolo al montículo contra Trey Yesavage. Gilbert abrió el Juego 2 de la SCLA, permitiendo tres carreras (dos limpias) en tres entradas en la victoria de Seattle por 10-3. El derecho tuvo una efectividad de 1.13 en dos presentaciones contra los Tigers en la Serie Divisional: ganó el Juego 3 y lanzó como relevista en el decisivo Juego 5 de 15 episodios. Gilbert, de 28 años, tuvo marca de 6-6 con una efectividad de 3.44 en 25 aperturas en el 2025.

Fuente: Tribuna del Yaqui