Max Verstappen extiende su dominio en F1; gana la Pole Position para el GP de los Estados Unidos

Austin, Estados Unidos.- El piloto neerlandés, Max Verstappen, mantiene más viva que nunca la lucha por el Campeonato de Pilotos; el conductor de Red Bull Racing consiguió la Pole Position para el Gran Premio de los Estados Unidos, superando a ambos monoplazas de McLaren. Lando Norris partirá al lado de Verstappen en la primera fila, mientras que Oscar Piastri quedó por fuera del top cinco.

Apenas unas horas antes, 'Super-Max' se quedó con la victoria en la Sprint Race; para la carrera corta, el piloto neerlandés también se quedó con la pole position, permitiendo su inicio desde la punta del grupo. Un accidente en la primera curva del circuito dejó fuera de combate a los dos pilotos de McLaren, además de Fernando Alonso y Nico Hulkenberg; ya en solitario, Verstappen dominó el resto de la prueba, finalizando en la primera posición.

La clasificación se vio marcada por un par de banderas rojas; la primera sesión se vio interrumpida por un accidente de Isack Hadjar, quien, con solo cinco minutos transcurridos, perdió el control del monoplaza y terminó contra las barreras. Junto con él, quedaron fuera Gabriel Bortoleto y Esteban Ocon, además de Lance Stroll y Alexander Albon, a quienes les fueron borrados sus registros por sobrepasar los límites de pista.

Oh no, Isack! uD83DuDE22



Ride onboard with the Racing Bulls of Hadjar to see his crash in Qualifying ??#F1 #USGP pic.twitter.com/NEttCC7G9z — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

Al inicio de la tercera sesión, Verstappen marcó la que fue su única vuelta cronometrada, parando el cronómetro en 1:32.510, lo que fue suficiente para quedarse con la primera posición; debido al tráfico en pista, Max no pudo llegar a la meta antes de que finalizara el tiempo, por lo que no pudo concretar otro intento.

MAX VERSTAPPEN TAKES POLE AT COTA!! uD83DuDCAAuD83EuDD47



An absolutely mighty lap secures the Red Bull driver the fastest time! uD83DuDC4F#F1 #USGP pic.twitter.com/jzgRor0eZs — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

En el segundo cajón de la parrilla, partirá Norris, quien finalizó a 291 milésimas de la primera posición; le seguirán Charles Leclerc, George Russell y Lewis Hamilton. Oscar Piastri, quien marcha como líder en el Campeonato de Pilotos, tendrá una dura prueba, pues partirá desde la sexta posición al haber quedado a medio segundo de la pole position.

Verstappen and Norris on the Front Row! uD83CuDF7F



Here's your starting grid for the Grand Prix uD83DuDCAA#F1 #USGP pic.twitter.com/uBiv37KGz2 — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

El Gran Premio de los Estados Unidos será el domingo 19 de octubre a las 13:00 horas (horario CDMX); Verstappen necesita finalizar por encima de los dos McLaren para mantener viva la lucha por el campeonato.

Fuente: Tribuna del Yaqui