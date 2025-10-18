Max Verstappen se lleva la victoria en la Sprint Race del Gran Premio de los Estados Unidos

Austin, Estados Unidos.- Max Verstappen no quiere presenciar un nuevo monarca en el Campeonato de Pilotos, pues ha mantenido un desempeño implacable en el cierre de temporada de la Fórmula 1. El neerlandés se llevó la Sprint Race en el Gran Premio de los Estados Unidos, ante los McLaren, que perdieron a sus dos monoplazas en un incidente múltiple en la primera curva del Circuito de las Américas.

El piloto estelar de Red Bull partía desde la primera posición, luego de haber conseguido la pole en la sesión de clasificación sprint, la tarde del 17 de octubre. Ambos conductores de McLaren habían mostrado su poderío en la única práctica libre del fin de semana, pero Verstappen realizó una vuelta fantástica, parando el cronómetro con una minúscula ventaja de 77 milésimas de segundo sobre Lando Norris, quien arrancó desde la segunda posición.

La sorpresa de la qualy había sido Nico Hulkenberg, quien con su Kick Sauber logró arrancar en la cuarta posición, aunque también quedó fuera en la primera curva. Cuando el semáforo se apagó, Verstappen aseguró la primera posición y los McLaren le seguían; Oscar Piastri intentó una trazada alternativa para adelantar a Norris, pero le cerró el vértice a Hulkenberg, quien venía por dentro de la curva a la izquierda, causando el abandono de ambos monoplazas naranjas, además de Fernando Alonso.

LAP 1/19



What a DRAMATIC start to this Sprint, with a first corner collision between the top-two in the championship! uD83DuDE31#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/eVRnFjzFuZ — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

El resto de la carrera fue igual de accidentada, pues Lance Stroll causó otra colisión, dejando fuera a Esteban Ocon; mientras tanto, el piloto de la escudería de las bebidas energéticas administró su monoplaza para mantener fuera de la zona de DRS a George Russell, quien era su más cercano perseguidor. La prueba finalizó tras el safety car, luego de un accidente, con Verstappen al mando, Russell en la segunda posición y el español, Carlos Sainz, cerró el podio de la Sprint Race.

LAP 16/19



Here's what happened between Lance Stroll and Esteban Ocon! uD83DuDE2EuD83DuDCA5#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/mcLU4xsCMv — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

A pesar de que no se reparte la misma cantidad de puntos que en una carrera completa, Verstappen logró recortarles 8 unidades a los pilotos de McLaren, luego del doble abandono; Piastri sigue como líder en el campeonato con 336 puntos, contra los 314 de Norris, y el neerlandés está a 55 unidades por detrás del australiano.

La Sesión de Clasificación para el Gran Premio de los Estados Unidos será a las 15:00 horas (horario CDMX).

Fuente: Tribuna del Yaqui