Naranjeros emparejan la serie ante el Tucson Team con explosivo ataque

Hermosillo, Sonora.- Los Naranjeros de Hermosillo desplegaron una ofensiva poderosa en la quinta entrada para derrotar 13 carreras a 6 al Tucson Baseball Team, en el segundo juego de la serie que los de Arizona disputan como locales en el Estadio Fernando Valenzuela.

Tucson volvió a pegar primero en el arranque del encuentro. Agustín Ruiz abrió con pasaporte, se robó la segunda y anotó con sencillo de Gaige Howard, quien también impulsó a Jesús Fabela. Ramón Mendoza produjo la segunda con rola al izquierdo para el 2-0.

¡Explotó la ofensiva!uD83EuDD2F



Sonaron los bates de los @ClubNaranjeros y logran igualar la serie en el Estadio Fernando Valenzuela.



PG Augusto Mendieta

PP Dalton Rodríguez



Presentado por @RedColaMx #LigaARCO? pic.twitter.com/ZOG6ExBGHd — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) October 19, 2025

Hermosillo respondió en la segunda con doble de Reivaj García que remolcó una y sencillo de Sergio Burruel que impulsó dos más para poner el 3-2. Tucson contestó de inmediato con rally de tres, encabezado por Ruiz, Fabela y Howard, para retomar la ventaja 5-3.

El Tucson Team no pudo repetir victoria

El punto de quiebre llegó en la quinta entrada. Tras imparables consecutivos de Burruel y José Cardona, un toque de sacrificio de Jasson Atondo colocó corredores en posición de anotar. Harold Ramírez empujó la del empate con rola por el campocorto y Darrick Hall conectó un cuadrangular de dos carreras -su primero en la temporada- que cambió el rumbo del juego y dio ventaja de 7-5 a los Naranjeros.

El pitcheo naranja logró contener la ofensiva rival

La ofensiva no se detuvo. TT Bowens conectó doblete al central y anotó con imparable de Willie Calhoun, mientras Reivaj García produjo otra para ampliar el margen 9-5. En la sexta, Hall volvió a responder con sencillo impulsor, poniendo la pizarra 10-5.

Tucson anotó su sexta carrera en el cierre de la séptima con un sencillo productor de Edgar Lugo, quien posteriormente fue puesto out al intentar robarse la segunda base. Darrick Hall produjo dos más en la octava con un sencillo al jardín derecho, y Naranjeros remató en la novena con una carrera más anotada por Agustín Murillo en un wild pitch del pitcher Andre Sánchez, poniendo el score 13-6.

¡Está intratable!uD83DuDE2E?uD83DuDCA8



Darick Hall se lució esta noche con 6 producidas en el juegouD83DuDD25#LigaARCO? pic.twitter.com/8DlvSMFQEL — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) October 19, 2025

Darrick Hall se fue de 5-3 con un homerun y seis carreras producidas. El pitcher ganador fue Augusto Mendieta (1-0) y el abridor Dalton Rodríguez (0-1)cargó con la derrota por parte de Tucson.

Fuente: Tribuna del Yaqui