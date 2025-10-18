Real Madrid vs Girona, dónde ver EN VIVO a los 'Merengues' en la jornada 9 de LaLiga en México

Ciudad de México.- Luego de un fin de semana sin actividad, el Real Madrid buscará seguir con el buen paso que mantenían previo al parón por la fecha FIFA de octubre. El conjunto 'merengue' se medirá contra el Getafe, partido pactado durante la jornada 9 de LaLiga, mientras aún hay incertidumbre sobre la disponibilidad de Kylian Mbappé, luego de su lesión cuando disputaba un encuentro con la Selección de Francia.

El delantero estrella del Real Madrid fue convocado por Francia para los dos encuentros pertenecientes a las eliminatorias de la Copa del Mundo 2026, aunque no resultó del todo bien, pues terminó abandonando el encuentro contra Azerbaiyán por un golpe en el tobillo. Desde antes de reportar a los entrenamientos con la selección, Mbappé había presentado un esguince de primer grado en el tobillo derecho y, aun así, decidió acudir a la convocatoria francesa.

El Real Madrid fue despojado del liderato a manos del Barcelona, quien consiguió la victoria sobre el Girona; la escuadra 'merengue' marcha en la segunda posición, con 21 unidades, luego de siete victorias y un solo revés. Solo se encuentra a una unidad de diferencia del Barça, por lo que con una victoria, podría treparse a la primera posición de nueva cuenta.

En el último encuentro para el Real Madrid, fue cuando perdieron el invicto en el 'Clásico Madrileño' ante los 'colchoneros'; el Atlético de Madrid sorprendió a propios y extraños, pues terminaron llevándose la victoria con marcador de cinco goles contra dos. Julián Álvarez fue el jugador de dicho encuentro, pues se despachó con dos de los cinco tantos marcados por la escuadra rayada.

El Getafe se encuentra peleando en la parte media de la tabla, luego de un desempeño irregular en lo que va de la temporada; se ubican en el puesto, luego de tres victorias, dos empates y tres derrotas. La última ocasión que se quedaron con el triunfo en un partido fue el 13 de septiembre, cuando vencieron al Real Oviedo.

Detalles del Real Madrid vs Getafe de LaLiga

Estadio: Coliseum, Madrid, España

Fecha: Domingo 19 de octubre

Horario: 13:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: ESPN

Sumado a la duda sobre el estado de Kylian Mbappé, el Real Madrid tendrá que decidir si usar a uno de sus defensas centrales titulares, pues Dean Huijsen tuvo que abandonar la convocatoria de la Selección Española debido a un problema muscular.

