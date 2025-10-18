Se aparece el Diablo: Toluca golea al Querétaro y se afianza el liderato del Apertura 2025

Toluca, Estado de México.- Los Diablos del Toluca extendieron la racha de victoria a seis, con la goleada propinada a los Gallos Blancos del Querétaro; el equipo mexiquense logró afianzarse con la primera posición del Apertura 2025, con el marcador de cuatro goles por cero. Los actuales campeones de la Liga MX pusieron tierra de por medio para asegurar su permanencia en la parte alta de la tabla por lo menos, hasta la siguiente jornada.

El Toluca ha demostrado ser el equipo más constante de todo el torneo, pues desde el arranque del Apertura 2025, se ha mantenido en las primeras posiciones. Con el resultado de hoy, llegaron a las 31 unidades, luego de 10 victorias y dos empates, contrastados con solo dos derrotas; la última ocasión en que los Diablos no sumaron puntos fue en la jornada 6, cuando perdieron por la mínima ante el Cruz Azul.

Los actuales líderes del Apertura 2025 no tuvieron resistencia por parte del Querétaro, pues, en solo media hora, tenían el partido bajo su control; el encargado de abrir el marcador fue Nicolás Castro, quien, luego de un rechace por parte del arquero, prendió el balón de volea desde afuera del área y rompió el cero en el marcador en apenas 14 minutos.

Sigue la lluvia de goles en nuestra mágica LIGA, ahí voy con todos...uD83EuDD75?



Primero aquí les dejo el tanto con el que @TolucaFC abrió el marcador. CAÑONAZO de Nico Castro.uD83DuDCA5#LaLigaDeLaAfición? | #Jornada13 | #AP25pic.twitter.com/CWYlEbzT1Z — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 18, 2025

La segunda anotación cayó en el minuto 21, luego de una gran jugada que tuvo por involucrados a Alexis Vega y Marcel Ruíz; el autor del gol fue Paulinho, quien se libró de la marca y pudo rematar el centro raso mientras estaba en solitario. Apenas cuando el reloj marcaba la media hora de juego, cayó el tercero para los locales desde la pena máxima, cobrada de manera efectiva por el capitán del equipo, Alexis Vega.

¡Gol de @TolucaFC! uD83DuDD25



uD83CuDDF5uD83CuDDF9Paulinho sigue haciendo goles en México, y ahora los Gallos Blancos fueron su víctima.



2-0 lo ganan los Diablos al 23'. pic.twitter.com/Oaipk0ayyw — FOX (@somos_FOX) October 18, 2025

Ya con el resultado en la bolsa, el Toluca bajó la intensidad de sus embestidas, aunque fue cuestión de tiempo para que cayera la cuarta anotación. En una jugada que se originó desde la media cancha, Héctor Herrera puso un excelso pase de tres dedos a Paulinho, quien bajó la pelota con la cabeza y le dejó un penal en movimiento a Jesús Angulo, quien definió al poste más lejano, sentenciando el marcador final.

¡Gool del Toluca!



Paulinho le regresa la asistencia a Angulo y ponen el cuarto en el Nemesio#MásAcciónMásDiversión #ChorizoPower@calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/cfoRkRMUnP



EN VIVO: https://t.co/rNxqJbqxyX pic.twitter.com/4Tg65MS1s5 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 19, 2025

Los Diablos del Toluca tendrán dos compromisos la próxima semana, debido a la doble jornada del Apertura 2025; los dirigidos por Antonio Mohamed se medirán ante los Xolos de Tijuana y, durante el fin de semana, recibirán al Pachuca.

Fuente: Tribuna del Yaqui