Sergio Canales regresa a las canchas; será titular con Rayados de Monterrey ante Pumas

Monterrey, Nuevo León.- Los Rayados de Monterrey recobrarán a su mejor elemento en el torneo, pues luego de varias semanas alejado de las canchas, el español Sergio Canales volverá a la actividad y está considerado para saltar a la cancha del Estadio BBVA como parte del cuadro titular. Las buenas noticias no paran ahí para el conjunto regiomontano, pues podrán debutar a un jugador que fue firmado desde enero del 2025 y va finalizando su recuperación.

Sergio Canales ha estado fuera desde el 25 de septiembre, cuando, por un proceso de recuperación, tuvo que ser intervenido en un quirófano; el español había disputado los 90 minutos contra las Águilas del América, por lo que fue sometido a un procedimiento invasivo. En medio de un tratamiento de punción seca, una de las agujas se quedó incrustada en el muslo, por lo que fue trasladado a una clínica para que le fuera retirada con una operación ambulatoria.

A pesar de haber sido dado de alta a las pocas horas, Canales tuvo que guardar reposo por algunos días antes de retomar los ejercicios con poca carga muscular. Luego del parón por la fecha FIFA, el mediocampista se reintegró al resto del grupo y, tras sus buenas sensaciones, fue declarado listo para enfrentar a los universitarios.

Sergio Canales ha sido el mejor elemento para la escuadra rayada, pues, a pesar de no ser un delantero, encabeza a 'La Pandilla' en anotaciones; el español ha marcado seis goles, al igual se ha adjudicado dos asistencias para gol y ha sido amonestado en dos ocasiones. Canales ha sido titular en las nueve jornadas que ha estado disponible en el equipo; los compromisos restantes, ha quedado fuera por lesión.

Aunado al regreso de Canales, los Rayados podrían observar el debut de Carlos Salcedo con el equipo, luego de que el jugador pudo finalizar su proceso de recuperación, luego de una rotura del ligamento cruzado anterior. El defensa fue firmado en enero por Monterrey, pero en el primer entrenamiento, sufrió la desafortunada lesión que lo ha mantenido alejado de las canchas desde la jornada 1 del Clausura 2025.

Los Rayados de Monterrey se enfrentarán a los Pumas UNAM en el Estadio BBVA, el cual lucirá abarrotado, pues el club anunció que todas las entradas se agotaron y contarán con casa llena.

Fuente: Tribuna del Yaqui