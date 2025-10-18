Yaquis de Obregón vs Venados de Mazatlán; donde ver EN VIVO el segundo de la serie en la LAMP

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de su primera victoria en la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, los Yaquis de Obregón intentarán asegurar la primera serie del rol regular; 'La Tribu' se enfrentará en el segundo compromiso a los Venados de Mazatlán, quienes buscarán emparejar los cartones. El Estadio Yaquis presenció la victoria inicial de la novena cajemense en un apretado duelo de lanzadores.

Los Yaquis tuvieron un inicio complicado de temporada, pues, en los dos compromisos de la jornada inaugural, terminaron sucumbiendo ante los Cañeros de Los Mochis; las acciones comenzaron en tierras sinaloenses y dicho encuentro se definió con marcador de cuatro carreras por una. En el segundo juego, la escuadra esmeralda repitió la dosis sobre Yaquis, teniendo como héroe a Assael Sánchez, quien se despachó con dos cuadrangulares con bases llenas y ocho carreras producidas.

Para la apertura de la serie ante los Venados, el manager de 'La Tribu', Gabe Álvarez, presentó un line up totalmente diferente, cambiando a la mayor parte de los jugadores. El encuentro terminó siendo un duelo de lanzadores, pues finalizó con marcador de una carrera por cero; Ariel Miranda se apuntó la primera victoria, luego de haber lanzado seis entradas completas, en las cuales permitió solo tres imparables con cinco ponches.

La única carrera del encuentro fue por la jugada más sorpresiva en el beisbol; con Miguel Guzmán en tercera, Alfredo Hurtado se presentó en la caja de bateo y realizó un exitoso squeeze play, con el cual se rompió el cero en el marcador. Samuel Zazueta fue el encargado de bajar la cortina y, con el salvamento de anoche, se coloca a uno de empatar la marca histórica del club, la cual le pertenece a Mark Zepelli.

Horarios del Yaquis de Obregón vs. Venados de Mazatlán

Estadio: Estadio Yaquis, Ciudad Obregón, Sonora

Fecha: Sábado 18 de octubre

Horario: 19:10 horas (horario CDMX)

Dónde ver: MegaSports/YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico

La novena cajemense tendrá como abridor a Felipe González, quien ha sido utilizado en mayor parte como relevista, aunque luego de su gran desempeño en LMB, se optó por darle la oportunidad de pertenecer al rol de abridores; los Venados tendrán como inicialista a Michael Dominguez, quien tendrá su primera aparición en el beisbol mexicano.

Fuente: Tribuna del Yaqui