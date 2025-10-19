Alerta en Pumas; José Juan Macías podría perderse el resto del Apertura 2025 por fuerte lesión

Monterrey, Nuevo León.- Las alarmas en la Ciudad Universitaria se han encendido, pues podrían haber perdido al delantero José Juan Macías debido a una lesión que lo dejaría fuera por el resto del Apertura 2025. El joven jugador había tenido un desempeño complicado por las diferentes lesiones que ha presentado en su joven carrera y, cuando parecía que estaba recobrando la continuidad, un nuevo problema lo podría volver a alejar de las canchas.

Los Pumas se encontraban de visita en tierras regiomontanas para enfrentarse a los Rayados de Monterrey; dicho encuentro se robó los reflectores de la jornada, pues presentó el reencuentro entre Sergio Ramos y Keylor Navas, exjugadores del Real Madrid. El cuadro universitario se adelantó desde el primer tiempo, con anotación de Alan Medina, pero los errores se volvieron a hacer presentes para los capitalinos, que terminaron cometiendo un penal, el cual fue cobrado por Sergio Ramos.

Además de preocuparse por el mal momento que atraviesa el equipo, los Pumas tienen que seguir de cerca el caso de José Juan Macías, luego de que tuviera que ser retirado en el 'carrito de las desgracias'; el delantero se dejó caer al césped antes de que se cobrara un tiro de esquina, aunque luego de una pequeña conversación con sus compañeros y unos estiramientos en la pierna, se puso de pie, aunque no pudo dar pasos por el fuerte dolor.

¡ALARMA EN PUMAS! JJ Macías sale de cambio ante Monterrey

El delantero de 25 años tuvo que recostarse en la cancha del Estadio BBVA de nueva cuenta, mientras las asistencias ingresaban al campo; luego de una leve revisión, se determinó que no estaba en condiciones de continuar en el partido y fue retirado en camilla. Aunque el equipo aún no presenta el parte médico oficial, algunos medios han asegurado que se trata de una lesión en los isquiotibiales, por lo que su regreso a las actividades podría tomar varios meses.

Las imágenes que ningún seguidor de @PumasMX quería ver.



José Juan Macías salió lesionado a la media hora de juego ante @Rayados tocándose la punta del pie.



Fotos: Mexsport

El conjunto universitario ha sufrido otras bajas sensibles en las últimas semanas; durante el enfrentamiento con el América, Guillermo Martínez presentó un fuerte dolor, que resultó una fractura del quinto metatarsiano, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, quedando fuera de las canchas por varios meses. Aunado a esas bajas, Aaron Ramsey tampoco estuvo disponible para el encuentro contra Rayados, por una lesión que lo dejó fuera de la convocatoria con la Selección de Gales.

Fuente: Tribuna del Yaqui