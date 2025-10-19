América sigue con las lesiones; Águilas pierden a dos elementos en partido contra Cruz Azul

Ciudad de México.- Las Águilas del América tienen dos cosas por las cuales preocuparse, pues, aunado a la derrota que sufrieron ante el Cruz Azul, durante el trámite del encuentro perdieron a dos elementos por lesión. Si bien. Aún no confirman si quedarán fuera de las próximas jornadas; los de Coapa tienen que ajustar sus piezas, pues, en las últimas semanas, la lista de lesionados ha crecido de manera considerable.

En la lista de ausencias destaca Henry Martin, quien tiene más de un mes fuera de las canchas por un problema en su extremidad, así como Jonathan dos Santos. La baja más reciente para el América había sido José Zúñiga, que salió lesionado del partido contra Santos Laguna y estará fuera por varias semanas; las lesiones de Dagoberto Espinoza e Isaías Violante son más serias aún, pues volverán a la actividad hasta el 2026.

Luego de haber recobrado a varios elementos luego del parón por la fecha FIFA, los de Coapa no pudieron disfrutar un encuentro tranquilo, pues perdió a dos elementos titulares en pocos minutos. Antes de que se cumpliera la media hora de juego, Víctor Dávila se tiró al césped y el delantero chileno tuvo que salir en camilla del campo y, luego del silbatazo final, fue retirado del campo por parte del cuerpo técnico del América.

Cambio de América por lesión

Sale Víctor Dávila y entra Zendejas

Toda la banca de América se acercó con Víctor Dávila tras el cambio. uD83EuDD2FuD83EuDD85??#ClubAmerica #LigaMX pic.twitter.com/jy3z6ek0QP — Deportrece (@SomosDeportrece) October 19, 2025

El sudamericano fue sustituido por Alejandro Zendejas, el mismo que hace unas semanas, encendió las alarmas luego de abandonar la concentración de la Selección de Estados Unidos por un problema muscular. Tras 20 minutos disputados en la cancha, Zendejas no volvió al campo luego del medio tiempo, pues la molestia por la lesión que sufrió con el seleccionado estadounidense se acrecentó y será sometido a más pruebas médicas.

¡Duró poco el Clásico Joven para Alejandro Zendejas! uD83EuDD15 pic.twitter.com/Frya1RoF8Q — TNT Sports México (@tntsportsmex) October 19, 2025

Por si fuese poco para el América, tendrán que afrontar el partido a media semana, correspondiente a la jornada 14 del Apertura 2025 contra el Puebla, sin Sebastián Cáceres; el futbolista uruguayo fue amonestado contra el Cruz Azul, alcanzando las cinco tarjetas amarillas, por lo que deberá cumplir la sanción de un encuentro oficial.

