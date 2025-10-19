Blue Jays apalean a los Mariners y fuerzan un decisivo Juego 7 de la SCLA

Toronto, Canadá.- Addison Barger jonroneó y remolcó tres carreras, Vladimir Guerrero Jr. conectó su sexto cuadrangular de la postemporada, el novato Trey Yesavage ponchó a siete en cinco innings y un tercio y los Toronto Blue Jays forzaron un séptimo juego en la Serie de Campeonato de la Liga Americana al vencer el domingo 6-2 a los Seattle Mariners.

Con este resultado, la serie se decidirá el lunes por la noche en Toronto, el segundo Juego 7 en la historia de los Blue Jays. Toronto perdió ante Kansas City en la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 1985.

THIS SERIES IS GOING THE DISTANCE! #WANTITALL pic.twitter.com/kgLXvGBWv2 — Toronto Blue Jays (@BlueJays) October 20, 2025

Para Seattle, el único equipo de Grandes Ligas sin tener un banderín, jugará en un Juego 7 de postemporada por primera vez en su historia. El ganador se enfrenta a los campeones de la Liga Nacional, los Los Angeles Dodgers, en la Serie Mundial que comienza el viernes.

Guerrero se fue para la calle en este Juego 6

En apoyo de Yesavage, los Blue Jays convirtieron tres dobles matanzas, dos de ellas para escapar de atascos con las bases llenas. Eso convirtió a Toronto en el primer equipo en inducir dobles matanzas consecutivas con las bases llenas y terminando la entrada en un juego de postemporada. Toronto también se aprovechó de tres errores de Seattle, el máximo de la temporada. En comparación, los Blue Jays han cometido cuatro errores en 10 juegos de playoffs.

MAMA, THERE GOES THAT VLAD uD83DuDCA5 #PLAKATA pic.twitter.com/gNBkgGokky — Toronto Blue Jays (@BlueJays) October 20, 2025

Guerrero disparó el sexto jonrón de postemporada de su carrera, todos este año, y empató con José Bautista y Joe Carter por la mayor cantidad en la historia de los Blue Jays. Bautista realizó el primer lanzamiento ceremonial antes del juego.

El ataque de Toronto lo encabezó Addison Barger, quien jonroneó y remolcó tres carreras para los Blue Jays, que habían perdido sus cuatro juegos anteriores cuando enfrentaban la eliminación de postemporada. Esa racha se extendió hasta el Juego 5 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2016 contra Cleveland e incluyó derrotas en la ronda de comodines ante Tampa Bay en 2020, Seattle en 2022 y Minnesota en 2023.

Barger festeja después de conectar su cuadrangular

Guerrero puso el 5-0 con su jonrón en el quinto y expulsó al abridor de los Mariners, Logan Gilbert. El derecho permitió cinco carreras, cuatro limpias y siete hits en cuatro entradas.

Yesavage llevó la blanqueada hasta el sexto. Fue retirado después de recibir dos carreras y seis hits, cinco de ellos sencillos. Cinco de sus ponches llegaron con su recta de dedos divididos, al igual que los dos rodados para doble play con las bases llenas. Yesavage, de 22 años, lanzó 31 splitters, el máximo de la temporada. Consiguió 10 ponches en splitters y cinco más en sliders.

Fuente: Tribuna del Yaqui