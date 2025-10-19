Chivas apunta a la Liguilla; el 'Rebaño Sagrado' vence al Mazatlán y liga cuatro victorias

Guadalajara, Jalisco.- Tras un sinuoso arranque en el Apertura 2025, las Chivas del Guadalajara supieron realizar los ajustes necesarios y recomponer el camino; el 'Rebaño Sagrado' venció al Mazatlán y se encuentra en las puertas de la clasificación a la Liguilla. La escuadra rojiblanca tiene prácticamente asegurado el disputar el play-in, pero con 12 puntos en juego, podrían acceder de manera directa a la fiesta grande del balompié mexicano.
Los dirigidos por Gabriel Milito dejaron atrás el desempeño irregular y han logrado escalar múltiples peldaños en la tabla de posiciones; con la victoria sobre los sinaloenses, se treparon al octavo puesto, con seis victorias, dos empates y cinco derrotas. Arrastran una racha de cuatro victorias, la cual comenzó con el triunfo sobre el Necaxa; su lista de actuales víctimas se complementó con el Puebla, Pumas y los 'Cañoneros'.
Luego de haber fungido como la casa de la Selección Mexicana en la fecha FIFA, el Estadio Akron tuvo una buena entrada para presenciar el regreso de las Chivas. El 'Rebaño Sagrado' se lució ante su gente, pues dominaron a placer el encuentro de inicio a fin, sin tener resistencia por parte de los rivales.
El marcador se inauguró a la media hora de juego desde la pena máxima; luego de un penal bien marcado a favor de los tapatíos, Armando González hizo el cobro efectivo, anotando el primer gol de la tarde. La 'Hormiga' se ha aprovechado de las diferentes ausencias en el plantel del Guadalajara y se ha convertido en el mejor anotador del equipo, pues llegó a siete goles en lo que va del torneo.
Tan solo 10 minutos después, cayó la segunda anotación y definitiva para sentenciar el resultado final del compromiso; ante una pobre defensa que no oponía resistencia, Ricardo Ledezma envió un centro certero que cruzó toda el área sin ser cortado. Bryan González cerró al segundo poste y remató de cabeza con la portería vacía, llegando a las cinco anotaciones en el Apertura 2025.
Luego de que finalizara el encuentro, el entrenador de las Chivas destacó la actuación de la 'Hormiga', aunque pidió calma a los medios para llevar al jugador de a poco y que pueda tener un desarrollo favorable. "Lo que sí quiero es que seamos cuidadosos. El hecho de haber hecho 7 goles no significa que tiene que ser un jugador de Selección o de irse a jugar a Europa".
