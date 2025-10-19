Darick Hall conecta un grand slam y Naranjeros gana la serie ante Tucson

Hermosillo, Sonora.- Los Naranjeros de Hermosillo remontaron con un grand slam de Darick Hall en la sexta entrada para vencer 5-3 al Tucson Baseball Team y asegurar la serie disputada en el Estadio Fernando Valenzuela, sede provisional del conjunto de Arizona por cuestiones administrativas.

Por quinto juego consecutivo, Tucson tomó la ventaja en la primera entrada. Jesús Fabela anotó la de la quiniela aprovechando un passed ball del receptor Gabriel Gutiérrez, y Ramón Mendoza impulsó la segunda con un doblete al jardín derecho que permitió a Gaige Howard llegar al plato, tomando ventaja de 2-0.

El abridor de Tucson, Carlos Tavera, dominó durante cinco entradas completas con solo dos hits, una base por bolas y seis ponches, pero en la apertura de la sexta, Hermosillo llenó las bases con sencillos ligados de Gutiérrez, Jasson Atondo y Harold Ramírez. El mánager de Tucson, buscando contener el daño, trajo al relevo al zurdo Daniel Zazueta para enfrentar al designado Darick Hall, quien le dio la bienvenida con un cuadrangular al derecho, su segundo en noches consecutivas, volteando el marcador 4-2.

Tavera se fue sin decisión en este encuentro



Jorge Rodríguez relevó a José Samayoa en la quinta y se llevó la victoria tras mantener el control en momentos clave. Tucson recortó distancia en la octava con un jonrón solitario de Aldo Núñez, pero la reacción se quedó corta. Hermosillo amplió su ventaja en la novena cuando Willie Calhoun abrió con triple y el corredor emergente Ángel Ramírez anotó gracias a un imparable de Agustín Murillo.

Matt Foster cerró con autoridad la novena entrada para apuntarse el primer salvamento de la temporada. Rodríguez fue el lanzador ganador, mientras que Carlos Bustamante cargó con la derrota tras heredar las bases llenas antes del cuadrangular de Hall.

Con este resultado, los Naranjeros aseguraron la serie y mantienen paso firme en el arranque de la campaña, mostrando poder ofensivo y solidez desde el relevo.

Naranjeros recibirá el próximo martes a Yaquis de Ciudad Obregón en la que será su primer serie en casa en el estadio Fernando Valenzuela.

Fuente: Tribuna del Yaqui