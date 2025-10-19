El 'Clásico Joven' se pinta de azul; América pierde la racha de triunfos ante el Cruz Azul

Ciudad de México.- Tal parece que a las Águilas del América no les cayó bien la inactividad por el parón debido a la fecha FIFA de octubre, pues en el reinicio del Apertura 2025, terminaron cayendo ante el Cruz Azul. Con marcador de dos anotaciones por una, 'La Máquina' pintó de azul el 'Clásico Joven'; los de Coapa perdieron una racha de victorias y tuvieron su primer descalabro desde mediados de septiembre, cuando cayeron ante las Chivas del Guadalajara.

El conjunto 'Azulcrema' marchaba en segunda posición previo a que sonara el silbatazo inicial; el América tenía ocho victorias, tres empates y solo una derrota. Las Águilas sumaban tres victorias consecutivas y la última ocasión que no sumaron de tres puntos fue cuando empataron contra los Rayados de Monterrey; aunado a eso, los dirigidos por André Jardine venían de empatar en el Clásico Nacional de exhibición que se disputó en Estados Unidos.

El América se hizo presente en el marcador, antes que sus rivales, gracias a un error en la defensa del Azul; ante la presión en la última instancia por parte de los locales, la defensa americanista reventó el balón para replantear su parado, pero Jorge Sánchez, zaguero del Cruz Azul, fildeó mal la pelota y Brian Rodríguez condujo sin presión hasta el área, metiendo un disparo certero para vencer a Andrés Gudiño.

El pagar es corresponder y los de Coapa regresaron el error para empatar los cartones, tan solo tres minutos después; Kevin Álvarez intentó retroceder el esférico a Luis Ángel Malagón, pero fue con muy poca fuerza, lo que fue aprovechado por Gabriel Fernández, que robó el balón y empató el marcador.

El empate prevaleció hasta la segunda mitad, cuando el capitán del Azul marcó un verdadero golazo; el recién entrado, Ignacio Rivero, tomó posesión del balón adentro del área y, luego de estar de espalda a la portería, con un solo movimiento, dio la media vuelta y clavó el disparo al ángulo, dejando sin posibilidad al arquero rival.

Con este resultado, el Cruz Azul logró treparse a la segunda posición, al acumular 28 puntos, solo por detrás de los Diablos del Toluca; en cambio, el América cayó a la tercera posición, solo una unidad por detrás de 'La Máquina'.

