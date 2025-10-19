Guillermo Ochoa vuelve a ser goleado con el AEL Limassol; suma otra derrota en la temporada

Ciudad de México.- Tras haber conseguido su primera victoria, el arquero mexicano, Guillermo Ochoa, volvió a la senda de los descalabros, pues volvió a ser goleado en una nueva derrota para el AEL Limassol. El exseleccionado nacional recibió cuatro goles a manos del Aris, en el derbi de la localidad, disputado durante la mañana del domingo 19 de octubre.

Ochoa Magaña ha tenido una mala cosecha en su estadía por dicho país, pues en tan solo cuatro encuentros que ha disputado con su nuevo equipo, ha recibido 12 anotaciones. 'Paco Memo' acumula tres derrotas y solo una victoria; solo ha conocido el triunfo después de vencer al Anorthosis. En dicho encuentro, el arquero mexicano se quedó cerca de anotarse una asistencia en uno de los cuatro goles anotados por su equipo.

Al finalizar el primer tiempo, no se vaticinaba la goleada que sufriría el cancerbero azteca, pues la primera mitad finalizó sin anotaciones y escasas oportunidades de gol, aunque todo cambiaría en la parte complementaria. Apenas en el minuto 48, Veljko Nikolic marcó el primer tanto del encuentro, lo que dio pie al festival de anotaciones que se suscitó en el Alphamega Stadium; solo ocho minutos después del primer gol, cayó la anotación de Mihlali Mayambela.

¡OCHOA NO PUDO EVITAR LA DERROTA! uD83EuDDE4?



El arquero mexicano Guillermo Ochoa jugó con AEL Limassol, pero no pudo evitar la caída por 4-0 ante Aris.



uD83DuDE30Una jornada complicada para el portero y su equipo. pic.twitter.com/MNVpJ7OtUI — Claro Sports (@ClaroSports) October 19, 2025

Los ajustes por parte del conjunto local, lejos de aliviar la presión que el Aris estaba imponiendo, terminaron sentenciando el encuentro; Jaden Montnor puso el tercer gol en menos de 20 minutos para los visitantes. Ya en la recta final del compromiso, Veljko Nikolic marcó su segundo tanto del encuentro y selló el abultado marcador.

Este fatal resultado contra el Aris se convirtió en el segundo peor resultado que el AEL Limassol ha tenido en la actual temporada, solo por detrás del cinco a cero que sufrieron ante el Omonia FC; ese encuentro fue el debut de 'Memo' con el equipo, mismo que terminó cometiendo un par de errores que le costaron las primeras anotaciones en su incursión por Chipre.

#Deportes | Pésimo debut para 'Memo' Ochoa con el AEL Limassol; fue goleado en su presentación en Chipre uD83EuDEE3?https://t.co/UPZmWlXUEC — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 23, 2025

El AEL Limassol se encuentra en el puesto 10, pues luego de siete encuentros, solo ha conseguido dos victorias, un empate y suma cuatro derrotas; tres de ellas han sido con el mexicano debajo de los tres palos. Su próximo compromiso será el domingo 26 de octubre, contra el Krasava Ypsonas, quien se encuentra en el noveno peldaño.

Fuente: Tribuna del Yaqui