Hurts y los Eagles levantan el vuelo y salen con el triunfo de Minnesota

Minneapolis, Estados Unidos.- Después de un inquietante inicio de temporada, Jalen Hurts por fin mostró su forma de MVP del Super Bowl, al lanzar para 326 yardas y tres touchdowns, y los Philadelphia Eagles se recuperaron de derrotas consecutivas al aferrarse a la victoria sobre los Minnesota Vikings por 28-22 el domingo.

"No es un momento para desear o esperar que algo suceda", dijo Hurts, quien completó 19 de 23 para un índice de pasador perfecto. "Es el momento de hacerlo realidad". Hurts provocó un resurgimiento destacado de lo que había sido un ataque aéreo inactivo para los Eagles (5-2), encontrando a A.J. Brown para dos touchdowns y DeVonta Smith para 183 yardas recibidas, la mayor cantidad de su carrera, que incluyó una anotación de 79 yardas.

His SECOND of the day?? pic.twitter.com/RjtUXV5kbt — Philadelphia Eagles (@Eagles) October 19, 2025

Enfrentando tercera y 9 desde su yarda 44 con 1:45 por jugar y los Vikings (3-3) aún con dos tiempos fuera, Hurts retrocedió y dejó caer un arcoíris de 45 yardas en los brazos de Brown, después de vencer a su excompañero de equipo Isaiah Rodgers con un hábil doble movimiento por la línea lateral. Rodgers, en su primera temporada con los Vikings, también fue quemado en el touchdown de Smith.

Los Eagles consiguieron una gran victoria

Los Eagles abrieron el juego avanzando 75 yardas en 12 jugadas mientras drenaban 8:01 del reloj, y Hurts convirtió dos cuartos intentos en el camino, un tush push predecible desde su 45 para que el mariscal de campo pasara las cadenas, luego un envío de 37 yardas para una anotación a Brown detrás de una impecable protección de pase.

Air it out uD83CuDFAF pic.twitter.com/9WrT6h8brA — Philadelphia Eagles (@Eagles) October 19, 2025

La anotación de Smith que puso a los Eagles arriba 21-9 en el tercer cuarto llegó en segunda y 5, cuando el tackle suplente Fred Johnson ingresó como sexto liniero ofensivo para hacer que los Vikings pensaran en correr. Hurts, quien pasó más tiempo bajo el centro de lo habitual, ejecutó una finta de jugada nítida y encontró a Smith corriendo por el centro.

First one as an Eagle pic.twitter.com/TIJHaMMDAs — Philadelphia Eagles (@Eagles) October 19, 2025

Por el lado contrario, Carson Wentz completó 26 de 42 pases para 313 yardas en una tarde errática, siendo interceptado dos veces en su propio territorio y luchando en el otro extremo, mientras que los Vikings tuvieron que conformarse con los goles de campo de Will Reichard en cinco de seis posesiones dentro de la yarda 20.

Fuente: Tribuna del Yaqui