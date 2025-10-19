Isaac del Toro cierra el año con gran resultado; alcanza el podio en el Andorra Cycling Masters

Ciudad de México.- Ante los mejores exponentes del mundo, el mexicano Isaac del Toro brilló en el Andorra Cycling Masters, culminando la competencia en el segundo lugar general. El de Ensenada, Baja California, cerró la jornada a escasos puntos por detrás de Primoz Roglic y superando a estrellas del ciclismo internacional como lo son Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard.

A pesar de que el Andorra Cycling Masters tuvo su primera edición, como parte de un evento no puntuable para el mundial, las expectativas sobre dicho evento crecieron, pues se contaba con la presencia de los máximos exponentes del deporte internacional. La prueba se disputó en la zona centro de Andorra, por lo que sus calles lucieron repletas para presenciar la cronoescalada y la carrera en línea, lo que pinta para establecerse como un constante en los próximos años.

La jornada comenzó con la prueba cronoescalada, que constaba de un recorrido de 8.23 kilómetros hacia la cima del Coll de la Gallina, una de las subidas más exigentes en el año. Unas horas después, los pedalistas afrontaron la parte de la carrera lineal, recorriendo en varias ocasiones un circuito urbano de 2.14 kilómetros, recorriendo el centro de Andorra la Vella y Escaldes-Engordany.

Isaac del Toro has WON the Andorran Cycling Master Critérium uD83EuDD2FuD83EuDD2FuD83EuDD2F



Ahead of Roglic, Pogacar & Vingegaard uD83DuDE31uD83DuDE31 CRAZY performance uD83DuDC4FuD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDF2uD83CuDDFD



(Acting like the race isn’t fixeduD83DuDE02) pic.twitter.com/PI80V28nHc — Fan Club Isaac del Toro uD83DuDC02uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@ToritoFanClub) October 19, 2025

Entre ambas pruebas, Primoz Roglic fue el más constante, quedándose con la primera posición de la jornada; el sueco superó por un estrecho margen a Isaac del Toro, quien terminó por encima de los multicampeones del deporte, Pogacar y Vingegaard.

¡Una maestría de Roglic! El esloveno se adueñó de la primera edición de la Andorra Cycling Masters, la competencia en la participó junto a Isaac del Toro, Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard. ?uD83CuDFC6 pic.twitter.com/cUHD97YRCT — ESPN Ciclismo (@ESPNCiclismo) October 19, 2025

Este evento fue planeado para darle una nueva cara al deporte, combinando el alto desempeño en el ciclismo mundial con un espectáculo que atrajo a muchos aficionados en su primera edición. Luego de las buenas sensaciones por parte de los ciclistas que participaron, se espera que pueda consolidarse como una prueba oficial en los próximos años.

Con esta competencia, Isaac del Toro finalizó su programa en la temporada 2025 del equipo UAE Team Emirates, con 16 victorias en su haber, en apenas el primer año compitiendo dentro de la élite mundial. Con este hecho, queda descartada la presencia del 'Torito' en el Campeonato Nacional de Ruta, el cual se celebrará en Ensenada, Baja California en los próximos días.

Fuente: Tribuna del Yaqui