Kevin Durant no se va; acuerda una extensión de 2 años con los Rockets

Houston, Estados Unidos.- A un par de días de que arranque la temporada 2025-26 de la NBA, los Houston Rockets aseguraron la permanencia de uno de sus estelares jugadores por al menos tres temporadas, tras acordar una extensión de contrato con el alero Kevin Durant.

Así lo dio a conocer la escuadra texana este domingo, al señalar que el acuerdo fue posible después de que el veterano de 17 temporadas en la liga dejara en la mesa más de 30 millones de dólares.

Ime Udoka talks Kevin Durant's contract extension with the @HoustonRockets #Rockets open the regular season Tuesday at OKC https://t.co/ZQf46xVjA0 pic.twitter.com/S3y3RtYYG5 — Space City Home Network (@SpaceCityHN) October 19, 2025

Durant, quien llegó a los Rockets el verano pasado, firmó una extensión de contrato que podría mantener al cuatro veces campeón anotador y cuatro veces medallista de oro olímpico con los Rockets hasta la temporada 2027-28. Es una extensión de dos años, el segundo año a opción de Durant.

ESPN, que fue el primero en informar sobre el acuerdo, citó al socio comercial de Durant, Rich Kleiman, y dijo que el acuerdo podría tener un valor de 90 millones. Si Durant juega ambas temporadas según lo planeado, esos 90 millones elevarían sus ganancias en la cancha a casi 600 millones, lo que podría ser un récord de la NBA, dependiendo de cuánto tiempo continúe jugando LeBron James.

El veterano jugador podría finalizar su carrera en Houston

Durant, uno de los siete jugadores en la historia de la NBA con 15 selecciones All-Star, era elegible para una extensión que podría haber tenido un valor de 122 millones. Optó por menos, un movimiento que proporcionará a los Rockets mucha flexibilidad para otros acuerdos en el futuro.

Este movimiento se esperaba desde que Durant eligió unirse a los Rockets en un canje el verano pasado. Houston fue el sembrado número 2 de la Conferencia Oeste la temporada pasada después de ir 52-30, rompiendo una sequía de playoffs de cinco años. Los Rockets tienen marca de 93-71 en las dos temporadas de Ime Udoka como entrenador, después de ir 59-177 en las tres temporadas anteriores.

Durant dice que está a gusto con el equipo

"Creo que todos sabíamos cuándo lo canjeamos y cuando vino aquí que no sería algo a corto plazo", dijo Udoka. "Es bueno llegar a un punto en el que todos estén felices y espero que termine su carrera aquí".

Durant es el octavo jugador de todos los tiempos en la lista de anotadores de la NBA. De manera realista, podría subir al número 5 esta temporada; actualmente con 30,571 puntos, está 848 detrás del número 7, Wilt Chamberlain; 989 detrás del 6, Dirk Nowitzki y 1,721 detrás del 5, Michael Jordan.

Fuente: Tribuna del Yaqui