Lionel Messi hace historia; ganó la Bota de Oro en la MLS con el Inter de Miami

Miami, Estados Unidos.- El astro argentino, Lionel Messi, sigue escribiendo su nombre en la historia del balompié mundial, pues ha conseguido todos los títulos posibles en las ligas que ha disputado; el delantero y capitán del Inter de Miami aseguró el galardón de la Bota de Oro 2025 de la MLS, con una formidable actuación en la última jornada en la temporada de la liga estadounidense.

La temporada actual para el elemento de la Selección Argentina quedará marcada por el resto de la MLS, pues estableció varios récords, superando lo hecho por otras superestrellas que han arribado a Estados Unidos. Messi se convirtió en el primer futbolista en la historia de la liga en tener 10 partidos con múltiples goles en una misma temporada, superando lo realizado por John Stern, Mamadou Diallo y Zlatan Ibrahimovic, quienes compartían la marca anterior con ocho partidos.

Lionel Messi fue el protagonista del último partido para las 'Garzas', pues se despachó con un hat trick y puso dos asistencias; el jugador argentino finalizó el año con 29 anotaciones, superando de manera amplia a sus más cercanos competidores. Se consagró como el goleador de la temporada, mientras que Denis Bouanga y Sam Surridge se compartieron el segundo peldaño de la clasificación con 24 tantos.

29 goals in 28 games. uD83DuDD25



Leo Messi racked up the goals to win the Golden Boot pres. by Audi. uD83EuDD47 pic.twitter.com/Ovzr0pc1Sh — Major League Soccer (@MLS) October 19, 2025

Además de los 29 goles, Messi finalizó el año con 19 asistencias en 28 compromisos, lo que lo consolidó como el jugador más determinante del campeonato. El anterior registro de un jugador que lideró tanto la tabla de goleo como la de asistencias en un mismo año se remonta al 2015, con lo realizado por Sebastián Giovinco con el Toronto FC, aunque los números puestos por Messi batieron totalmente su récord.

Lionel Messi wins the MLS Golden Boot after scoring 29 regular season goals in 28 games ? pic.twitter.com/gbphZUPvUv — B/R Football (@brfootball) October 19, 2025

El único argentino que había logrado quedarse con la Bota de Oro de la Major League Soccer fue Valentín Castellanos, quien, en la temporada del 2021, se quedó con el galardón al marcar en 19 ocasiones con el New York City.

uD83EuDD2F uD83DuDE31 ¡Qué GOLAZO, Valentín Castellanos!



@NYCFC toma la ventaja del partido. 1-0#SCCL22 pic.twitter.com/gJj3gBtsqu — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 16, 2022

La gran actuación de Messi mantiene al Inter de Miami en la contienda por el título, pues los logró posicionar en la tercera posición en la Conferencia Oeste, lo que le permitió ingresar a la primera ronda de los playoffs, donde se medirán contra el Nashville FC, en duelo de eliminación directa.

Fuente: Tribuna del Yaqui