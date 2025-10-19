Los Yaquis de Obregón madrugan y completan la limpia sobre los Venados de Mazatlán

Ciudad Obregón, Sonora.- Rallie de cinco anotaciones en la primera entrada marcó el rumbo del encuentro y los Yaquis de Obregón derrotaron el domingo por 9-3 a los Venados de Mazatlán, para completar la limpia en la serie de tres encuentros.

Después de que los visitantes se fueran en blanco en su primer turno ofensivo, la Tribu cajemense le cayó encima al abridor de los porteños Edgar Torres en el fondo del capítulo inicial. Allen Córdoba inició la fiesta obregonense con hit al prado derecho, luego el manager Gabe Alvarez mandó el toque de pelota con Riley Unroe, quien sacó un rodado por la línea de primera para embasarse; Roberto Valenzuela le siguió con otro toque que se convirtió en infieldhit y Víctor Mendoza recibió base por bolas, entrando la primera carrera de 'caballito'.

A continuación, Andrew Navigato conectó un triple entre derecho y central que vació los senderos y enseguida, Juan Carlos Gamboa remolcó la quinta rayita de la Tribu con sencillo al izquierdo.

Este respaldo fue más que suficiente para que el zurdo Orlando Lara (1-0) navegara tranquilo durante cinco episodios, en los que únicamente recibió dos imparables, ponchó a cuatro y regaló una base por bolas.

Los Yaquis incrementaron su ventaja en la tercera entrada con otra carrera, luego de que el 'Haper' Gamboa se embasó con hit dentro del cuadro, robó segunda y llegó a tercera con imparable a segunda de Miguel Guzmán, y anotó con línea que partió el diamante en dos de Guillermo Williamson.

La séptima anotación de Obregón llegó en la cuarta entrada, donde Allen Córdoba anotó desde tercera, después de que Juan Pablo Téllez cometió un 'balk' mientras Navigato se encontraba en el plato.

Mazatlán aprovechó la salida de Lara y el ingreso de Saúl Vázquez para timbrar dos carreras en la sexta entrada, donde José Gaitán recibió base por bolas y anotó con doblete de Ramiro Peña por la línea de primera. Más adelante, Peña anotó con elevado de sacrificio de Fabricio Macías. La Tribu sumó dos rayitas más en la sexta entrada, una de ellas de ‘caballito’ con pasaporte gratis a Navigato y las bases llenas, y la otra con imparable del 'Haper' Gamboa.

Mazatlán todavía anotó una carrera en la novena, aprovechando el descontrol del relevista Jesús Luna, quien regaló tres bases por bolas y para él fue la rayita. Torres (0-1) fue el derrotado después de ser vapuleado con cinco hits y cinco carreras limpias en apenas dos tercios retirados, con una base por bolas.

Para este día habrá descanso general en la liga, reanudándose las acciones el martes, cuando los Yaquis viajen a Hermosillo para medirse a los Naranjeros, en el Clásico de Sonora. Venados regresan a Mazatlán para recibir a los los Cañeros de Los Mochis.

