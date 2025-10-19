Max Verstappen sigue intratable; se llevó la victoria en el GP de los Estados Unidos de la F1

Austin, Estados Unidos.- La lucha por el Campeonato de Pilotos está más viva que nunca, pues Max Verstappen se quedó con la victoria en el Gran Premio de los Estados Unidos, superando a los punteros de dicho título, Oscar Piastri y Lando Norris de McLaren. El piloto neerlandés tuvo un dominio aplastante en todo el fin de semana y logra recortar la amplia distancia que había en la tabla, respecto a los conductores de la escudería inglesa.

Verstappen mantuvo un dominio durante todas las actividades en el Circuito de las Américas; el piloto neerlandés se quedó con la Pole Position para la Sprint Race, con la cual se quedó con la victoria ante los McLaren que quedaron fuera en la primera curva de la carrera corta. De igual manera, consiguió clasificarse en la primera posición para la carrera del domingo, superando por más de dos décimas a Norris.

Ya en la carrera, la única ocasión que tuvieron para superar a Verstappen fue cuando se estaban posicionando en la parrilla, antes de que se apagara el semáforo, pues apenas tuvo inicio el Gran Premio, demostró un nivel aplastante. En un par de vueltas, el piloto de las bebidas energéticas abrió un gap de más de cuatro segundos ante su más cercano perseguidor.

MAX WINS IN DOMINANT STYLE!! uD83CuDFC6



Verstappen moves himself firmly into the championship fight with an impressive victory in Austin uD83DuDC4F#F1 #USGP pic.twitter.com/iyaFgTycrj — Formula 1 (@F1) October 19, 2025

Por su parte, Lando Norris tuvo que olvidarse de Verstappen y concentrarse en Charles Leclerc, contra quien estuvo peleando en toda la carrera; el monegasco lo superó en el inicio y durante todo el desarrollo del compromiso, sostuvieron varias batallas que se definieron hasta las últimas curvas, con el piloto de Ferrari terminando en la tercera posición.

uD83DuDCF9 Así ha sido el duelo entre Norris y Leclerc#F1 #USGP uD83CuDDFAuD83CuDDF8 pic.twitter.com/trygi2sARb — The Finish Line uD83CuDFC1 (@TFinishLine_) October 19, 2025

Mientras tanto, Oscar Piastri, el líder del campeonato, estuvo ausente todo el fin de semana; durante la carrera sprint, quedó fuera por un accidente donde tuvo la mayor responsabilidad. En la clasificación quedó relegado a la séptima posición y, durante la carrera, no pudo tener un buen desempeño, finalizando en la quinta posición, a más de 30 segundos de Verstappen.

LAP 1/19



What a DRAMATIC start to this Sprint, with a first corner collision between the top-two in the championship! uD83DuDE31#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/eVRnFjzFuZ — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

El piloto de Red Bull le recortó 23 puntos al australiano en un solo fin de semana; Piastri sigue liderando el Campeonato de Pilotos, aunque con una diferencia menor ante Norris. Si bien Verstappen ha hecho un gran trabajo en las carreras recientes, es necesario que gane las fechas restantes en el calendario de la Fórmula 1 para poder remontar y conseguir el pentacampeonato.

Fuente: Tribuna del Yaqui