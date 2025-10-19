MLB está de luto: exjugador de New York Yankees fallece por accidente automovilístico

Valencia, Venezuela.- Unas horas antes de que se reinicien las actividades en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, se informó el sensible fallecimiento del jugador venezolano, Jesús Montero, quien vistió los colores de los New York Yankees, los Toronto Blue Jays y los Seattle Mariners en su paso por la MLB. El exreceptor falleció a consecuencia de un accidente automovilístico sufrido a inicios de octubre.

El lamentable accidente se tuvo en los primeros días del mes, cerca de su ciudad natal; el pelotero retirado se encontraba en Valencia, Venezuela, donde seguía de cerca el deporte, compartiendo su conocimiento con los talentos emergentes de dicha zona. Se dice que Montero se encontraba transitando a las afueras de dicha ciudad en su motocicleta, cuando fue impactado por un automóvil, dejándolo en estado grave.

Fue la cuenta oficial de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional en Instagram la que confirmó el sensible fallecimiento del exgrandes ligas. "Hoy el béisbol venezolano se viste de luto. Falleció en Valencia Jesús Montero, ex prospecto de los New York Yankees, con cinco años de experiencia en las Grandes Ligas. Gracias por cada turno, por cada jonrón, por cada jornada en la que defendiste con orgullo nuestros colores", señalaron en el comunicado.

Rest in peace, Jesús Montero. Once a fount of hope and excitement in our world. Far too young for anyone to go. pic.twitter.com/lRMZp8kawC — Yankees Slut (@yankeeslite) October 19, 2025

Jesús Montero fue uno de los mayores prospectos para la organización de los Yankees, mismos que le otorgaron un contrato de 1.6 millones de dólares a los 16 años; hizo su debut con los 'Bombarderos del Bronx' en la temporada 2011 de MLB, teniendo actividad en 18 encuentros, dejando un promedio de bateo de .327.

The Yankees are deeply saddened to learn of the passing of Jesús Montero. We send our sincerest condolences to his family & loved ones. pic.twitter.com/jlfUpPmgMt — New York Yankees (@Yankees) October 19, 2025

Su mejor temporada la tuvo cuando llegó a los Seattle Mariners en el 2012, pues participó en 135 compromisos, teniendo más de 550 apariciones al plato. Finalizó su participación en MLB, luego de cinco temporadas, en las cuales bateó para .253 con 28 jonrones y 104 carreras impulsadas en 806 turnos en las Grandes Ligas.

We are deeply saddened by the passing of former Mariner Jesús Montero. Our hearts go out to his family, friends and loved ones uD83DuDC99 pic.twitter.com/0avxAWkrEX — Seattle Mariners (@Mariners) October 19, 2025

En la LVBP, defendió los colores de Navegantes del Magallanes, Cardenales de Lara y Águilas del Zulia, con quienes tuvo su última temporada en el 2021.

Fuente: Tribuna del Yaqui