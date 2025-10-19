'Santi' Giménez colabora en la victoria del AC Milan sobre la Florentina en la Serie A

Ciudad de México.- Hay un nuevo líder en la Serie A, pues el AC Milan se trepó al primer lugar de la liga con su victoria sobre la Fiorentina, teniendo por jugador clave a Santiago Giménez. A pesar de que el delantero mexicano no pudo marcar, fue el causante del penal con el que el conjunto 'rossoneri' se adjudicó la victoria.

Debido a su sequía, el 'Bebote' comenzó el encuentro desde la banca por primera ocasión desde la temporada; el entrenador del conjunto milanés, Massimiliano Allegri, le había otorgado la titularidad a 'Santi' en las jornadas anteriores. El seleccionado mexicano ligó seis jornadas de la Serie A perteneciendo al equipo titular, aunque en los 489 minutos que ha disputado en cancha, no se ha hecho presente en el marcador.

Luego de una primera mitad con pocas oportunidades de gol, la Fiorentina se adelantó en el marcador al minuto 55; Robin Gosens aprovechó el desorden en la cancha de San Siro y metió un cabezazo que se convirtió en el primer gol del compromiso. Tan solo seis minutos después, Rafael Leao emparejó los cartones; el portugués metió un tiro certero desde la larga distancia, venciendo al arquero rival con un tiro pegado al poste más lejano.

Santiago Giménez entró en la segunda mitad, sustituyendo a Zachary Athekame, y se convirtió en la parte esencial para la victoria; el mexicano recibió un manotazo en la cara mientras intentaba rematar a gol y, aunque de manera inicial no fue marcado el penal, luego de una revisión en el VAR se definió la pena máxima. Leao se dispuso a patear el penal y lo cobró de manera efectiva, sellando sus primeras anotaciones en casa desde el 25 de mayo de 2024.

Con este resultado, el AC Milan se trepa a la primera posición de la Serie A, algo que no sucedía desde el 2022, pues en las temporadas recientes no habían sido contendientes al título. Por su parte, la Florentina se ubica dentro de los puestos de descenso, ya que luego de las siete jornadas disputadas, no ha conseguido victoria alguna.

El AC Milan tendrá su próximo compromiso el viernes 24 de octubre, partiendo como amplio favorito para permanecer en la primera posición de la tabla, pues se enfrenta contra el Pisa, quien marcha en el último lugar con tres empates y cuatro derrotas.

