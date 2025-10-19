Tragedia en la NFL; exjugador de los Tampa Bay Buccaneers fallece a los 36 años de edad

Ciudad de México.- El exjugador de la NFL, Doug Martin, falleció a los 36 años de edad; la exestrella de los Tampa Bay Buccaneers tuvo su deceso en causas desconocidas, las cuales están siendo investigadas por las autoridades. La noticia fue confirmada por el portal estadounidense TMZ, durante la tarde del domingo 19 de octubre.

Martin se desempeñó como corredor, consolidándose como uno de los jugadores más dominantes en los años que perteneció a la NFL; a lo largo de su carrera, participó en dos ocasiones en el Pro Bowl, el juego de estrellas de la liga, donde se enfrentan los mejores jugadores de cada conferencia. Se retiró del deporte profesional, luego de siete temporadas, donde defendió los colores de Tampa Bay y los extintos Oakland Raiders.

La noticia fue inicialmente reportada por el portal antes mencionado y, con el paso de las horas, familiares y excompañeros de Martin han dado sus condolencias. La cuenta oficial de los Buccaneers emitió un comunicado, donde oficializaban la lamentable noticia. "Fue uno de los favoritos de los aficionados durante su tiempo en Tampa Bay y fue honrado como uno de los 50 mejores Buccaneers de todos los tiempos por sus numerosos logros".

Rest in peace, Doug Martin ?? pic.twitter.com/G6UZrp46RG — Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) October 19, 2025

Si bien se supo sobre el lamentable fallecimiento del jugador, aún existe la incertidumbre sobre cuál fue la causa del deceso, pues ni la familia ni el equipo hablaron sobre cómo fue el fallecimiento de Martín. Fuentes cercanas a TMZ comentaron que la muerte del exjugador pudo deberse a un accidente vial mientras transitaba en su motocicleta, aunque dicha información no ha sido confirmada por el círculo cercano del jugador.

The NFL family mourns the loss of Doug Martin.



We extend our deepest condolences to his family, friends and teammates. pic.twitter.com/wewX7soP6B — NFL (@NFL) October 19, 2025

Doug Martin finalizó su exitosa carrera con 84 encuentros disputados, acumulando 1322 oportunidades de acarreo y más de 5 mil 300 yardas por tierra, logrando 30 anotaciones. También se desempeñó en un par de ocasiones como receptor, sobrepasando las mil 200 yardas, con promedio mayor a las 8 yardas por pase recibido y con dos touchdowns.

The league will never forget Doug Martin



RIPpic.twitter.com/kVaPFVlyVS — Barstool Sports (@barstoolsports) October 19, 2025

El apodado 'Muscle Hamster' pasó sus últimas dos temporadas con Tampa Bay, lidiando con las lesiones y un par de suspensiones, por lo que fue cedido a los Raiders, con los que disputó solo una campaña, hasta que decidió retirarse del futbol americano profesional.

Fuente: Tribuna del Yaqui