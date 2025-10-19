Yaquis de Obregón vs Venados de Mazatlán; donde ver EN VIVO el tercer juego de la serie en LAMP

Ciudad Obregón, Sonora.- Los Yaquis de Obregón buscarán completar la barrida en la primera serie del rol regular de la Liga Arco Mexicana del Pacífico ante los Venados de Mazatlán. 'La Tribu' logró revertir los malos resultados obtenidos en ambos compromisos contra los Cañeros de Los Mochis y ante un aparente despertar de la ofensiva cajemense, lograron asegurar su segunda victoria de la temporada en un emocionante encuentro.

Yaquis había tenido un arranque complicado, pues perdió sus primeros dos encuentros de la temporada ante el equipo mochitense; Assael Sánchez se convirtió en el verdugo para Obregón, pues conectó cuadrangulares con las bases llenas en ambos encuentros, siendo el mayor aportador a la pizarra. Por si fuese poco y, a pesar de haber conseguido la victoria el pasado viernes, Yaquis alcanzó las 30 entradas con solo dos carreras anotadas.

En el encuentro del sábado 18 de octubre, la novena cajemense supo venir de atrás en el marcador y conseguir su segunda victoria del año; los Venados de Mazatlán anotaron par de carreras en las primeras entradas, pero el conjunto local logró darle la vuelta en el tercer capítulo. Riley Unroe tuvo su despertar con el madero, pues finalizó el encuentro con par de imparables y una carrera impulsada.

Orlando Lara será el inicialista para hoy, teniendo su primera participación de la temporada con Yaquis; la 'Burra' comenzará su segunda campaña defendiendo los colores de 'La Tribu', luego de que el año pasado fuera tomado de la bolsa de la liga y en el draft 2025, Yaquis decidió elegirlo entre sus refuerzos mexicanos. Por parte de Venados, Édgar Torres será el encargado de abrir el compromiso.

Horarios del Venados de Mazatlán vs. Yaquis de Obregón

Estadio: Estadio Yaquis, Ciudad Obregón, Sonora

Fecha: Domingo 19 de octubre

Horario: 18:10 horas (horario CDMX)

Dónde ver: MegaSports/YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico

En caso de que Samuel Zazueta pueda salvar el encuentro de hoy, se estará presenciando historia para la novena cajemense, pues el jugador del Portón, Sonora, estaría superando a Mark Zapelli como líder histórico de salvamentos para Yaquis de Obregón.

