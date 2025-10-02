Adiós San Diego Padres; Chicago Cubs avanza a la Serie Divisional de la Liga Nacional

Chicago, Estados Unidos.- Poco más de siete años tuvieron que pasar para que los Chicago Cubs volvieran a una Serie Divisional de la Liga Nacional en las Grandes Ligas y lo hicieron este jueves 2 de octubre, al superar a los San Diego Padres 3-1 y dejarlos fuera en la Serie de Comodín.

Pete Crow-Armstrong, fue la figura de la tarde, tal y como lo ha sido en toda la campaña. El estelar de Cubs conectó un sencillo productor ante una salida para el olvido de Yu Darvish, quien saltaba a la lomita como el 'as' de los de California para meterse a la siguiente ronda.

Ante un lleno total, en el Wrigley Field, los de la 'Ciudad de los Vientos' recurrieron a su estelar defensiva para avanzar en la postemporada y chocar ante Milwaukee, quien fue su eterno rival de la Central de la Liga Nacional.

Dentro de las acciones, Michael Busch también se hizo notar, al conectar un jonrón solitario, y Jameson Taillon no desentonó en la lomita, ya que lanzó cuatro entradas en blanco antes de que el manager Craig Counsell decidiera recurrir a cinco relevistas para cerrar el encuentro.

Además de sus cañonazos, Crow-Armstrong cumplió jugando un papel crucial, sobre todo realizando una atrapada clave cuando el compromiso todavía estaba cerrado. Con esto los también conocidos como Cachorros pudieron festejar la clasificación en casa por primera vez desde el inolvidable banderín de la Liga Nacional en el 2016.

Ya con el escenario puesto, Brad Keller entró para asegurar el choque, pero flaqueó en el noveno, permitiendo el jonrón de Jackson Merrill y golpeando a dos bateadores, para poner a suspirar a toda la afición, pero Andrew Kittredge se llevó el salvamento al retirar a Jake Cronenworth con un rodado a tercera y a Freddy Fermín con un elevado.

Aguerrida serie

El próximo desafío para Cubs es un enfrentamiento con los Milwaukee Brewers, campeones de la División Central de la Liga Nacional, en una atractiva serie, que comenzará con el Juego 1 el sábado, donde los Cerveceros se perfilan como los favoritos, ya que fueron el equipo con mejor récord en toda la temporada regular de las Grandes Ligas.

Otro ingrediente extra para esa noche es que el manager de Cubs, Counsell, dirigió a Brewers durante nueve años antes de ser contratado por ellos, en noviembre de 2023, por lo que será muy bien recordado en el terreno del conjunto que iniciará la serie como local.

Fuente: Tribuna del Yaqui