Cañeros agregan poder y velocidad en el pitcheo durante su pretemporada

Los Mochis, Sinaloa.- A poco menos de dos semanas para el comienzo de la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), el equipo de los Cañeros de Los Mochis continúa sumando piezas a su roster de cara a integrar un verdadero trabuco que les permita ir en busca de su quinto título en el frígido circuito.

Con este objetivo en la mira, el cuadro esmeralda anunció la llegada de dos jugadores que ya sudan la camiseta y que seguramente serán de gran ayuda para el cuerpo de lanzadores.

Negrín conoce muy bien la Liga del Pacífico

Se trata del lanzador cubano Yoanner Negrín, quien volverá a vestir la franela verde después de haberlo hecho en la temporada 2022-2023. El 'Aseré' es un jugador que destaca por su pasión y entrega sobre la loma, con una extensa trayectoria que incluye las dos ligas mexicanas, así como las ligas invernales de Venezuela y República Dominicana además del beisbol de Estados Unidos.

Tras presentarse a las prácticas que se realizan en el Chevron Park de Los Mochis, Negrín compartió su alegría por volver a jugar con la escuadra sinaloense, después de una primera campaña.

Poco a poco toma forma el equipo de Cañeros

“Muy agradecido con Dios por la oportunidad de estar un año más aquí… espero en Dios poder aportar cosas buenas al equipo, experiencia a los muchachos jóvenes y ojalá podamos repetir ese campeonato”.

Negrín también ha tenido una carrera exitosa en el verano jugando para los Leones de Yucatán, quienes este año retiraron su número después de una excepcional trayectoria con la novena melenuda.

“Siempre estoy muy contento y agradecido con Dios, esta temporada fue buena, la pasada también… la verdad que me supe reponer a las circunstancias y espero esos grandes números que puse allá poderlos traer para acá también”.

Correa tendrá su primera aventura con Cañeros

Junto a negrín también arribó el lanzador colombiano Danis Correa, un potente brazo de Cartagena, Colombia, que ya vio acción anteriormente con los Naranjeros de Hermosillo y quien comentó que se siente “muy contento, llegué hoy y lo que he visto del equipo me ha gustado, se ve que son buenos muchachos y hay muy buen ambiente”.

Los Cañeros de Los Mochis debutarán en esta campaña el próximo miércoles 15, cuando reciban la visita de los Yaquis de Obregón, para un día después, pagar la visita en Cajeme.

Fuente: Tribuna del Yaqui