El piloto de sangre sonorense Ernesto Rivera recibe consejos de los grandes tras su llegada a F3

Ciudad de México.- Fue el martes 30 de septiembre cuando el joven Ernesto Rivera se robó los reflectores en el automovilismo mexicano, al ser anunciado como el piloto de Red Bull Junior Team para la próxima temporada de la Fórmula 3 (F3).

Su anuncio ya causó eco en la industria, pues uno de los mejores pilotos de Fórmula E, Dan Ticktum, aconsejó al de sangre sonorense sobre no temerle a Helmut Marko, asesor de la máxima escudería en la Fórmula Uno y responsable de los equipos juveniles que tiene el equipo australiano.

No tengas miedo de Helmut Marko. Si sientes que no estás llegando a él, o sientes que necesitas comunicarte con él, toma el teléfono y háblale. Marko es bastante racional en la mayoría de los casos; disfruté trabajando con él. A veces no tiene tiempo de prestar atención a todos los detalles; hay gente a su cargo para ello y a veces esas personas entienden mal", dijo para los medios el también corredor.

La llegada de Rivera a la escudería llega en gran momento, ya que el mexicano es de los mejores del mundo en la Eurocup-3; actualmente está en la posición número tres, a falta todavía de una carrera para que culmine la temporada del circuito juvenil.

? ¡Campos completa su alineación para la temporada 2026 de Fórmula 3!



uD83CuDDFAuD83CuDDF8 Ugo Ugochukwu

uD83CuDDF2uD83CuDDFD Ernesto Rivera

uD83CuDDEBuD83CuDDF7 Théophile Naël



uD83DuDCAA Con estos tres pilotos intentarán revalidar el título de campeones#F3 @CamposRacing pic.twitter.com/DWULeEHul7 — SoyMotor.com (@SoyMotor) October 2, 2025

Ticktum tiene voz autorizada para asesorar al joven tricolor, ya que fue miembro de la Academia de Red Bull entre 2017 y 2019, con la que ganó el Gran Premio de Macao del 2017, 2018 y fue submonarca de la Fórmula 3 en 2018, categoría en la que estará Ernesto el siguiente año.

La escudería austriaca le dio la oportunidad de probar el RB15 durante las pruebas para pilotos novatos en Bahréin en 2019, pero los resultados no convencieron a los directivos y tuvo que dejar libre el asiento. Su lugar fue ocupado por el también mexicano Patricio O’Ward.

BREAKING: Ernesto Rivera joins the #F3 grid for 2026!



The Mexican driver will contest his rookie season with reigning Teams’ Champions @CamposRacing uD83DuDCAA#RoadToF1 pic.twitter.com/KtdWf23XV3 — Formula 3 (@Formula3) September 30, 2025

Actualmente, Dan Ticktum compite con el equipo NIO 333 de la Fórmula E desde el 2021, donde suma una victoria en el e-Prix de Yacarta 2025, pero hay que recordar que igualmente fue piloto de desarrollo de otra importante escudería, como lo es Williams.

Mientras que Rivera espera el siguiente año seguir con su ascendente carrera y demostrar que lo hecho en la Eurocup-3 lo puede trasladar a las pistas de la Fórmula 3, donde competirá contra otros grandes pilotos, que pintan para ser las figuras del automovilismo.

Fuente: Tribuna del Yaqui