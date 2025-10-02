FIFA y Adidas presentan el 'Trionda', balón oficial de la Copa Mundial 2026

Ciudad de México.- Oficialmente se ha presentado el balón oficial de la Copa Mundial 2026, la cual es la primera organizada por tres países. La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y Adidas presentaron el 'Trionda', que es el esférico que se usará durante el torneo que será realizado en México, Estados Unidos y Canadá.

El balón fue presentado vía plataformas digitales y con una proyección espectacular en la icónica Sphere de Las Vegas, lo que confirmó las filtraciones que se dieron a conocer. El nombre de 'Trionda' hace alusión a la idea de 'tres onda', una combinación de 'tri' (por los tres países anfitriones) y 'onda' (que significa 'ola' en español y portugués). También se resalta la unión histórica de los tres países anfitriones.

Los colores del balón, donde predomina blanco con verde, rojo, azul y dorado, representan las banderas nacionales, mientras que su diseño geométrico fluido, basado en un tetraedro curvado, forma un triángulo central que simboliza esta alianza. También incluye patrones dinámicos inspirados en los elementos culturales de los anfitriones: motivos geométricos que evocan la vibrante herencia mexicana en el verde, la hoja de maple y paisajes canadienses en el rojo, y estrellas y franjas estadounidenses en el azul.

Características del balón

Sensor de movimiento de 500 Hz integrado en uno de los paneles, que envía datos en tiempo real al sistema VAR. Esta tecnología permite una precisión milimétrica en decisiones arbitrales.

en uno de los paneles, que envía datos en tiempo real al sistema VAR. Esta tecnología permite una precisión milimétrica en decisiones arbitrales. Los gráficos en relieve también mejoran el agarre en condiciones húmedas , ofreciendo mayor control al driblar o golpear el balón bajo lluvia o humedad.

, ofreciendo mayor control al driblar o golpear el balón bajo lluvia o humedad. El 'Trionda' destaca por ser el balón mundialista con menos paneles en la historia, con solo cuatro piezas ensambladas, la menor cantidad hasta la fecha, superando incluso al Al Rihla de Qatar 2022 con 20 paneles.

El balón tendrá un costo de aproximadamente 170 dólares estadounidenses, alrededor de tres mil 400 pesos mexicanos. Adidas planea lanzar versiones más accesibles para el público, como la Competition (65 dólares), League (45 dólares) y Club (32 dólares).

¡Qué hermoso eres, TRIONDA! uD83CuDF0E? ??



El Balón Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 26™ llegó para hacer historia.



Con un diseño que celebra la unión de Canadá, Estados Unidos y México, TRIONDA es parte de la fiesta que muy pronto viviremos juntos. #Somos26 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/fCEnmyUXk1 — MexicoCity26 (@MexicoCity26) October 2, 2025

Fuente: Agencia México / Tribuna del Yaqui