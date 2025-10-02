¡Focos rojos en el Tri! Huescas podría perderse la Copa del Mundo 2026

Ciudad de México.- A poco más de ocho meses para el arranque de la Copa del Mundo 2026, se prenden los focos rojos al interior de la Selección Mexicana de Futbol, tras anunciarse que el lateral derecho Rodrigo Huescas estaría fuera de actividad después de sufrir una grave lesión.

El jugador tricolor sufrió la lesión en su rodilla derecha el pasado miércoles, durante el encuentro que sostuvo su equipo el Copenhague ante el Qarabag en la Fase de Grupo de la Champions League.

No chingues con Rodrigo Huescas uD83DuDE28uD83DuDE30



México neta tiene una mala suerte que sus figuras no llegan en su mejor momento a los mundiales…..



Esperemos no sea una lesión grave



pic.twitter.com/t5Pr3lZ2KY — Rodrigo Torres (@soyrotorres) October 1, 2025

En dicho duelo, el canterano cruzazulino buscaba salir con el balón controlado, pero la presión de Leandro Andrade lo llevó a sufrir el problema físico, cuando chocó su rodilla derecha con el jugador portugués.

Huescas de inmediato se tiró al césped y tuvo que ser atendido por el cuerpo médico del equipo danés, que determinó su salida del campo en camilla, lo que hizo prever la gravedad de la lesión, la cual fue confirmada este jueves a través de un comunicado del Copenhague.

El mexicano dejó el campo en camilla

“El jueves por la noche, Rodrigo se sometió a un escaneo en Copenhague, que lamentablemente confirmó que la lesión es tan grave como se temía inicialmente. Esto significa que Rodrigo ahora enfrenta una cirugía y un largo período de rehabilitación, y estará fuera por el resto de la temporada como mínimo”, informó el club.

De igual manera, el técnico del Copenhague, Jacob Neestrup, reflexionó sobre la lesión del mexicano y lamentó que esté fuera por todo el año futbolístico, ya que inició de buena forma la campaña con el conjunto danés.

Huescas estará mucho tiempo fuera de acción

“Desde su llegada el verano pasado, Rodrigo ha demostrado ser un jugador excepcionalmente talentoso que se ha convertido en una figura clave para el FC Copenhague y en la Superliga. Ha mostrado un desarrollo continuo y estuvo a punto de dar un gran salto en Europa”, sostuvo Neestrup.

“Además, esperaba con ansias el Mundial en casa, en México, el próximo verano, si continuaba con su excelente rendimiento. Nos entristece profundamente la pérdida de Rodrigo. Se necesita mucha fuerza mental para recuperarse de algo así, y lo apoyaremos en todo momento”, manifestó el timonel.

Fuente: Tribuna del Yaqui