Histórica mexicana encabeza la lista de nominados al Salón de la Fama del Boxeo junto a 'GGG'

New York, Estados Unidos.- Una de las máximas exponentes del boxeo femenil que ha tenido México en su historia, Jackie Nava, podría convertirse en una inmortal de este deporte, ya que la nacida en Tijuana forma parte de las nominadas para la elección al Salón de la Fama del Boxeo Internacional Clase 2026.

La tradicional e importante ceremonia de entronización está programada del 11 al 14 de junio, pero tiene que ser en diciembre cuando los expertos den a conocer a los ganadores, donde se espera que el nombre de 'La Princesa Azteca' aparezca de manera unánime.

Además de la excampeona del mundo, estrellas como Gennady 'GGG' Golovkin, el estadounidense Vernon Forrest y el irlandés Steve Collins encabezan la lista de nominados, en una clase que promete ser de las mejores en la historia del 'Deporte de los Puños'.

Merecida nominación para la Princesa Azteca uD83DuDC4FuD83DuDE0E



Jackie Nava nominada al Salón de la Fama del Boxeo Internacional uD83EuDD4AuD83DuDD25#BoxAzteca #ARasparLaLona pic.twitter.com/tHhzZ2J6CV — Box Azteca (@BoxAzteca7) October 2, 2025

En la rama femenil, también fueron nominadas la japonesa Naoko Fujioka y la histórica alemana, Christina Hammer, pero es Nava quien cuenta con más reflectores, debido a que conquistó un total de nueve campeonatos mundiales a lo largo de su carrera, dos en la división Gallo y siete en la división Supergallo, la que fue su categoría.

La de Baja California se retiró en 2002, con una marca de 40 victorias, cuatro derrotas, cuatro empates y 16 nocauts, teniendo memorables guerras arriba del ring ante la también mexicana y miembra del Salón de la Fama, Ana María 'La Guerrera' Torres.

Otro de los importantes logros que tuvo Nava es que se convirtió en la primera campeona del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), mismo que levantó en mayo de 2005, derrotando a la estadounidense Leona Brown en Tijuana. Tras este logro, Jackie saltó a la fama tanto en México como en el resto del mundo, además de ser de las pocas pugilistas femeninas que muestran un boxeo elegante.

Gennadiy Golovkin, Vernon Forrest, Steve Collins, Jackie Nava, Naoko Fujioka y Christina Hammer ya tienen su lugar en la historia… ¡y ahora buscan el de la eternidad en Canastota! uD83DuDD25



uD83DuDC51 Gigantes arriba del ring, referentes que dejaron huella en cada golpe.



uD83DuDC49 Y tu, ¿a quién… pic.twitter.com/nbLeP0SaEM — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) October 1, 2025

No sería la primera

En toda la historia del boxeo, tres excampeonas mexicanas son las que han podido abrir las puertas de la inmortalidad en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional: Laura Serrano, Ana María Torres y recientemente se sumó Yéssica 'Kika' Chávez, por lo que Jackie podría ser la cuarta.

Fuente: Tribuna del Yaqui