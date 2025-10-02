La NFL lanzará ligas profesionales de futbol bandera antes de Los Ángeles 2028

Nueva York, Estados Unidos.- De cara a los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, la National Football League (NFL) dio a conocer este jueves una noticia que sin lugar a dudas será muy bien recibida en México.
El comisionado de la NFL, Roger Goodell anunció que planea lanzar ligas profesionales femeninas y masculinas de futbol americano bandera o tochito "en los próximos dos años".
Durante una conferencia de prensa en la ciudad de Londres, Inglaterra, Goodell describió un cronograma que prevé ligas creadas antes de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, los cuales contarán por primera vez con la disciplina del futbol de bandera.
"Estamos comprometidos a crear una liga profesional femenina y una liga de bandera profesional masculina. Hemos tenido un gran interés en eso y espero que podamos hacerlo, lanzarlo, en los próximos años", dijo Goodell en la conferencia Leaders in Sport en el estadio de Twickenham.
La liga de futbol americano ha priorizado el desarrollo del tochito como una forma de atraer a los fanáticos jóvenes, tanto hombres como mujeres a esta disciplina. "La demanda está ahí. Estamos viendo colegios en los estados y universidades a nivel internacional que también quieren que sea parte de su programa", dijo Goodell. "Si estableces esa estructura donde hay ligas juveniles, yendo a la escuela secundaria, a la universidad y luego profesionalmente, creo que puedes desarrollar un sistema de escala. Esa es una infraestructura importante que necesitamos crear".
Esto sin lugar a dudas será del agrado de la afición y de los deportistas mexicanos, quienes se han convertido en algunos de los mejores exponentes de esta disciplina en competencias internacionales, como los Juegos Mundiales de Chengdu, China donde el representativo azteca femenino revalidó su campeonato al imponerse en la gran final precisamente a la escuadra estadounidense.
Semanas después, el tricolor femenino repitió la dosis en los Americas Flag Football 2025 de Panamá, donde también se alzó con el título, al derrotar a Canadá en encuentro acortado por las condiciones climatológicas que se presentaron en la ciudad de Pamamá, donde se llevó a cabo esta competencia continental.
Por si fuera poco, en este evento en territorio centroamericano el equipo varonil también logró coronarse junto al representativo estadounidense, después de que no pudieran llevar a cabo su duelo campeonil por las condiciones climáticas.
