La NFL lanzará ligas profesionales de futbol bandera antes de Los Ángeles 2028

Nueva York, Estados Unidos.- De cara a los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, la National Football League (NFL) dio a conocer este jueves una noticia que sin lugar a dudas será muy bien recibida en México.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell anunció que planea lanzar ligas profesionales femeninas y masculinas de futbol americano bandera o tochito "en los próximos dos años".

#NFL El comisionado Roger Goodell anunció desde Londres: que la NFL regresa a Mexico uD83CuDDF2uD83CuDDFD en un partido oficial de la temporada 2026. El Azteca será nuevamente el resiento elegido.



Jerry Jones nos adelantó la primicia hace unos días sobre Cowboys, que otro equipo creen que venga? pic.twitter.com/DyANxM6Zqk — Marisol Bo (@marisolbojackso) October 2, 2025

Durante una conferencia de prensa en la ciudad de Londres, Inglaterra, Goodell describió un cronograma que prevé ligas creadas antes de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, los cuales contarán por primera vez con la disciplina del futbol de bandera.

"Estamos comprometidos a crear una liga profesional femenina y una liga de bandera profesional masculina. Hemos tenido un gran interés en eso y espero que podamos hacerlo, lanzarlo, en los próximos años", dijo Goodell en la conferencia Leaders in Sport en el estadio de Twickenham.

Este deporte tiene muchos seguidores en México

La liga de futbol americano ha priorizado el desarrollo del tochito como una forma de atraer a los fanáticos jóvenes, tanto hombres como mujeres a esta disciplina. "La demanda está ahí. Estamos viendo colegios en los estados y universidades a nivel internacional que también quieren que sea parte de su programa", dijo Goodell. "Si estableces esa estructura donde hay ligas juveniles, yendo a la escuela secundaria, a la universidad y luego profesionalmente, creo que puedes desarrollar un sistema de escala. Esa es una infraestructura importante que necesitamos crear".

La NFL busca atraer a más niños y jóvenes a este deporte

Esto sin lugar a dudas será del agrado de la afición y de los deportistas mexicanos, quienes se han convertido en algunos de los mejores exponentes de esta disciplina en competencias internacionales, como los Juegos Mundiales de Chengdu, China donde el representativo azteca femenino revalidó su campeonato al imponerse en la gran final precisamente a la escuadra estadounidense.

PARA VER MIL VECES uD83EuDD29



Última jugada, 3 segundos en el reloj y México uD83CuDDF2uD83CuDDFD anota para vencer a Estados Unidos y ser BICAMPEONAS del mundo en el Flag Football uD83DuDE2E?uD83DuDCA8uD83DuDC4C



uD83DuDCF9.Vía: The World Games pic.twitter.com/sgxHYnP1Qs — ESPN.com.mx (@ESPNmx) August 17, 2025

Semanas después, el tricolor femenino repitió la dosis en los Americas Flag Football 2025 de Panamá, donde también se alzó con el título, al derrotar a Canadá en encuentro acortado por las condiciones climatológicas que se presentaron en la ciudad de Pamamá, donde se llevó a cabo esta competencia continental.

Por si fuera poco, en este evento en territorio centroamericano el equipo varonil también logró coronarse junto al representativo estadounidense, después de que no pudieran llevar a cabo su duelo campeonil por las condiciones climáticas.

