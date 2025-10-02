New York Yankees se queda con el clásico ante Boston y el boleto a la Serie Divisional

New York, Estados Unidos.- El martes 30 de septiembre, lucía completo el panorama para los Yankees, pues habían sido superados por el odiado rival, pero el conjunto de New York mostró resiliencia y doblegó a Boston Red Sox en los dos restantes juegos, para quedarse con el boleto a la siguiente ronda.

Con una notable labor de Cam Schlittler, que ponchó a 12, los 'Bombarderos del Bronx' superaron 4-0 a Boston y ganaron 2-1 la Serie de Comodines de la Liga Americana y un enfrentamiento en la Serie Divisional contra Toronto Blue Jays, el próximo sábado.

El debutante inicialista de la 'Gran Manzana' fue mejor que Connelly Early, un lanzador zurdo de 23 años que se convirtió en el lanzador abridor de postemporada más joven de Red Sox y que desde luego también se estrenó en esta ronda del Big Show.

Joya de pitcheo

Schlittler fue quien se robó los reflectores, ya que ponchó a dos más que cualquier otro lanzador de los Yankees en su debut en playoffs, permitiendo cinco sencillos en ocho entradas y sin bases por bolas, demostrando que puede ser un brazo de confianza en este otoño.

En total, acumuló 11 tiros de 100 millas por hora o más, incluso registró 75 strikes en 107 lanzamientos que tuvo en su apertura dentro de la postemporada, cifras que se incrementan más si se trata de un joven, que hasta hace muy poco, no figuraba en la MLB.

La fiesta de New York comenzó cuando Bellinger bateó un elevado al triángulo entre el jardinero central Ceddane Rafaela, el jardinero derecho Wilyer Abreu y el segunda base Romy González. La pelota cayó justo frente a Rafaela; posteriormente, Amed Rosario conectó un sencillo al jardín izquierdo, apenas superando al campocorto Trevor Story, para impulsar a Bellinger. Anthony Volpe hizo la segunda con batazo productor, mientras que Austin Wells finalizó la obra en esa misma cuarta entrada con un roletazo que mandó a dos al plato, para el 4-0 definitivo.

Con este resultado, Yankees se convirtió en el primer equipo en perder el juego inicial en la ronda de eliminatorias y avanzar a la Serie Divisional de la Americana. Los Yankees comienzan los playoffs a mejor de cinco el sábado ante los Blue Jays, campeones de la División Este.

Fuente: Tribuna del Yaqui