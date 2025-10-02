Ohtani debutará como lanzador en playoffs con Dodgers, va al J1 ante Phillies

Los Ángeles, Estados Unidos.- Los Dodgers lo hicieron oficial, el momento que muchos aficionados al beisbol y al equipo de Los Angeles han estado esperando será una realidad, al anunciar que el jugador japonés Shohei Ohtani hará su debut como lanzador en la postemporada de MLB.

Y no será cualquier debut, el jugador de dos vías lo hará como abridor del Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Nacional ante los Philadelphia Phillies, el próximo sábado. Los Dodgers abren la serie al mejor de cinco como visitantes.

Va a ser un ambiente muy divertido”, dijo el manager de los Dodgers, Dave Roberts sobre la serie ante los Phillies. “Creo que nos emparejamos muy bien con ellos. Van a lanzar muchos zurdos contra nosotros. Tienen talento en todo el lineup. Recuperaron a Trea (Turner). Será una serie divertida”.

Roberts confirmó a Ohtani como titular después de que los Dodgers vencieron a los Cincinnati Reds 8-4 el miércoles por la noche para completar una barrida en la Serie de Comodines de la Liga Nacional. Los Dodgers habían planeado iniciar a Ohtani si el Comodín hubiera ido a un tercer juego decisivo.

Breaking: Shohei Ohtani will make his MLB playoff pitching debut in Game 1 of the NLDS against the Phillies, Dodgers manager Dave Roberts announced. pic.twitter.com/fp6Gv7eDwH — ESPN (@espn) October 2, 2025

Ohtani (1-1, 2.87 ERA) no lanzó para los Dodgers la temporada pasada mientras se recuperaba de una segunda cirugía de codo a la que se sometió en septiembre de 2023. Se convirtió en el primer jugador en la historia de las Grandes Ligas con al menos 50 jonrones y 50 bases robadas cuando los Dodgers ganaron la Serie Mundial sobre los New York Yankees.

Ohtani será el abridor del Juego 1 ante los Phillies

Ohtani realmente mostró su mejor nivel en sus últimas dos aperturas de la temporada regular, lanzando cinco innings sin hit contra los Phillies el 16 de septiembre en el Dodger Stadium y luego trabajando seis episodios por primera vez en el año el 23 de septiembre en el Chase Field.

Con el bate contribuyó a ganar la serie ante Reds

Con el madero, Ohtani revivió en septiembre, bateando .312 con 10 jonrones y un OPS de 1.165. Terminó la temporada regular con 55 jonrones, uno más que la temporada pasada. Contra los Reds en el Juego 1, conectó dos jonrones. Se fue de 4-1 con una base por bolas, una carrera anotada y una carrera impulsada en la victoria de cierre el miércoles.

Fuente: Tribuna del Yaqui