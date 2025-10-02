Tigers completan la faena ante los Guardians y van a la Serie Divisional

Cleveland, Estados Unidos.- Ganar como visitantes en postemporada se está convirtiendo en una costumbre para los Detroit Tigers, que con pizarra de 6-3 derrotaron a los Cleveland Guardians y con ello sellaron su boleto a la Serie Divisional de la Liga Americana.

Wenceel Pérez remolcó un par de carreras en una séptima entrada de cuatro carreras, después de que Dillon Dingler conectara un jonrón en la sexta entrada que rompió un empate 1-1, y los Tigers ganaron una Serie de Comodines por segunda campaña consecutiva y ahora Detroit se dirige a Seattle para la serie de cinco encuentro, con el Juego 1 el sábado.

Los Mariners, campeones de la División Oeste y segundo sembrado de la Liga Americana, se llevaron cuatro de los seis encuentros de temporada regular ante los Tigers, que fueron el tercer comodín.

Con el juego empatado 1-1 y dos outs en la sexta entrada, Dingler recibió un cambio elevado de Joey Cantillo en cuenta de 1-1 y lo mandó 401 pies hacia las gradas del jardín izquierdo-central para poner a los Tigers adelante. También fue el primer hit de postemporada y primera carrera impulsada para el receptor de los Tigers.

Detroit luego se despegó en el marcador en la séptima al enviar a 10 bateadores al plato y anotar cuatro veces. Con un out y las bases llenas, Pérez conectó un hit al jardín derecho frente a Erik Sabrowski para impulsar a Javier Báez y Parker Meadows. Hunter Gaddis entró y permitió hits remolcadores a Spencer Torkelson y Riley Greene, lo que trajo a Kerry Carpenter y Pérez.

Javy Báez conecta doblete en la séptima entrada

En el tercer inning, los Tigers abrieron el marcador. Con un out y corredores en las esquinas, Carpenter conectó un roletazo por la línea de primera base que se desvió del guante de C.J. Kayfus cuando trató de atraparla. La pelota rodó hacia territorio de foul cerca de las gradas cuando Parker Meadows anotó, Carpenter fue a segunda y Gleyber Torres avanzó a tercera en lo que el anotador oficial dictaminó un doble.

WHY NOT WENCEEL ?? pic.twitter.com/EtgTVBZEpR — Detroit Tigers (@tigers) October 2, 2025

Los Guardians empataron en el cuarto episodio. George Valera abrió con un doble y anotó con un hit de José Ramírez al jardín derecho y central ante Flaherty en una cuenta completa. El sencillo fue el hit número 40 de la carrera de Ramírez en postemporada, convirtiéndolo en el quinto jugador en la historia de la franquicia en alcanzar ese hito.

Kyle Finnegan obtuvo la victoria, retirando a los cuatro bateadores que enfrentó. Cantillo (0-1) cargó con el descalabro en dos entradas y dos tercios, con una carrera y un hit, además de tres ponches.

Fuente: Tribuna del Yaqui