Venden Jersey de Kobe, Rodrigo Huescas se podría perder el Mundial y más en el Tribuna Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Mantente siempre al pendiente de lo que ocurre con tus deportistas y disciplinas favoritas a través del Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen informativo podrás conocer las tres noticias más relevantes sobre el mundo deportivo, para que no pierdas detalle de la agenda diaria. En el resumen de hoy jueves 2 de octubre, entérate qué jugador de la Selección Mexicana podría perderse el Mundial 2026 debido a una seria lesión.

Así empieza el Tribuna Top 3 Deportes

Regresará a NFL a México en el 2026

La NFL regresará a tierras mexicanas en 2026 luego de 4 años de ausencia. El comisionado Roger Goodell confirmó la noticia y explicó que el emparrillado volverá a México con un partido oficial de temporada regular en el Estadio Azteca que tras su remodelación será conocido como Estadio Banorte.

Rodrigo Huescas podría quedar fuera del Mundial

Se encuentra en duda la participación de Rodrigo Huescas en el próximo Mundial de Futbol 2026, ya que estaría hasta 8 meses fuera debido a una lesión. El seleccionado nacional se enfrenta a una rotura de ligamentos cruzados en su rodilla derecha y se tendrá que someter a una cirugía para recuperarse.

Venden el primer jersey con el 24 usado por Kobe

A 5 años de la muerte de Kobe Bryant, sus artículos de colección siguen causando furor. Recientemente, un fanático compró a través de una subasta la primera camiseta con el número 24 que usó el nacido en Filadelfia con Los Angeles Lakers. El comprador pagó 889 mil dólares, es decir, más de 16 mil pesos mexicanos.

Fuente: Tribuna del Yaqui