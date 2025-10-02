Yaquis de Obregón y Naranjeros de Hermosillo llevan su rivalidad a la Fiesta Mexicana de Beisbol

Arizona, Estados Unidos.- Si hay un clásico que da de qué hablar en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), ya sea en un juego de eliminatoria o pretemporada, es el de Yaquis de Ciudad Obregón contra los Naranjeros de Hermosillo.

Este miércoles por la noche, ambos equipos de Sonora saltaron a la cancha para protagonizar una rivalidad más de este choque, pero lo hicieron en el Copper King Stadium, de Douglas, Arizona, como parte del torneo Fiesta Mexicana de Beisbol, que se realiza cada año.

En esta ocasión el resultado fue para la Tribu de Cajeme 4-3, en un duelo donde ya algunos de los jugadores estrellas de las dos novenas tuvieron actividad, así como los más recientes refuerzos, para la actual campaña que comenzará en poco menos de dos semanas.

José Albertos fue el encargado de saltar a la lomita por Naranjeros de Hermosillo y tuvo labor de dos entradas y un tercio donde apagó a la ofensiva de los Yaquis de Obregón, pero fue relevado por Rubén Reyes, quien retiró los dos tercios restantes del tercer inning.

Por los cajemenses, hizo su debut Aníbal Cervantes, que no permitió anotaciones en tres entradas que tuvo de actividad; fue relevado en el cuarto inning por Juan Macías, quien fue recibido con un cañonazo del flamante refuerzo de la nación naranja, Darick Hall, para 1-0 a favor de Hermosillo.

Los de la capital de Sonora ampliaron la ventaja en la quinta entrada cuando, con corredores en tercera y segunda, el campeón de bateo de la temporada anterior, Jasson Atondo, remolcó a Ángel Ramírez en bola ocupada para dar ventaja de dos anotaciones.

Los de Gabe Álvarez anotaron en el cierre del quinto inning cuando, con las bases llenas y dos tercios fuera, Rubén Reyes otorgó base por bolas a Antonis Macías para que anotara de 'caballito' Guillermo Williamson y así romper el cero.

Yaquis de Obregón igualó los cartones en la parte baja del sexto capítulo gracias a cuadrangular solitario de Williamson ante los lanzamientos de Rolando Mora que puso el juego 2-2. Mientras que en la séptima, Naranjeros retomó la ventaja cuando Axel Nieblas recibió pelotazo con las bases llenas. Pero nuevamente, Naranjeros no supo aprovechar la ventaja, ya que los superaron en la parte baja de la misma entrada, anotando par de carreras en el definitivo 4-3.

Naranjeros deberá darle la vuelta a la página, ya que continuará con sus duelos de pretemporada este jueves por la noche, cuando se mida ante los Wildcats de la Universidad de Arizona, como parte de la Fiesta Mexicana de Beisbol.

