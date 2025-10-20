Águilas del América vs Puebla; dónde ver EN VIVO la jornada 14 del Apertura 2025

Ciudad de México.- Las Águilas del América buscarán retomar el camino del triunfo y recuperar la segunda posición en la tabla, la cual perdieron contra el Cruz Azul; los de Coapa se enfrentarán al Puebla en la jornada 14 del Apertura 2025. Los dirigidos por André Jardine deberán cumplir sus próximos compromisos con varias bajas, pues varios de sus elementos han dejado al plantel por diversas lesiones.

El América se ha convertido en un verdadero hospital, ya que en las jornadas recientes han perdido a varios futbolistas por problemas musculares; entre las bajas más fuertes se encuentran los juveniles Dagoberto Espinoza e Isaías Violante, quienes estarán de regreso hasta el 2026. Aunado a ellos, se suma la ausencia de Víctor Dávila, José Zúñiga y Henry Martin por varias lesiones; además, no contarán con Sebastián Cáceres, quien tendrá que cumplir una sanción por acumulación de tarjetas.

El equipo azulcrema se encuentra en el tercer puesto con ocho triunfos, tres empates y dos derrotas; en su más reciente compromiso, cayeron ante 'La Máquina' en el Clásico Joven. El Cruz Azul logró quedarse con la victoria, remontando el marcador, el cual finalizó en dos goles por uno. Con esta derrota, el Azul logró cortar una racha de tres victorias por parte de las Águilas, arrebatándoles la segunda posición de la tabla.

#Deportes | El 'Clásico Joven' se pinta de azul; América pierde la racha de triunfos ante el Cruz Azul ?https://t.co/S0g0DfcG6h — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 19, 2025

En contraparte, el Puebla es hasta el momento el peor equipo del torneo, pues se ubica en la última posición de la tabla en el Apertura 2025; los 'Camoteros' solo han cosechado dos victorias, mismo número de empates y nueve derrotas, acumulando ocho unidades. A pesar de no ser el equipo con menos goles anotados, tienen la peor defensa, pues han recibido 32 anotaciones, dejando una diferencia de goles de -18, siendo la peor de toda la Liga MX.

Horarios del Águilas del América vs. Puebla

Estadio: Estadio Ciudad de los Deportes, Ciudad de México

Fecha: Martes, 21 de octubre

Horario: 19:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: VIX Premium

La última ocasión que estos dos equipos se enfrentaron fue durante la jornada 6 del Apertura 2025; en esa ocasión, el América se llevó la victoria con marcador de dos goles por uno. Alejandro Zendejas y Henry Martin fueron los anotadores de dicho encuentro, con ambos goles en la primera mitad del partido.

Fuente: Tribuna del Yaqui