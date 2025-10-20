Arranca la NBA y el Thunder es el favorito para repetir con el Larry O’Brien

Nueva York, Estados Unidos.- La espera llegó a su fin. La NBA está de vuelta a partir de este martes y durante los próximos nueve meses, 29 equipos tratarán de arrebatarle el trofeo Larry O’Brien al actual campeón, el Thunder.

El deporte ráfaga de la mejor liga de baloncesto en el mundo arranca con muchas interrogantes, pero con la realidad de que el Oklahoma City Thunder es el principal favorito para refrendar el histórico título que consiguieron el último año, el primero en el palmarés de la franquicia.

Shai Gilgeous-Alexander y el Thunder son favoritos

Una vez más, las 30 franquicias se plantarán diferentes objetivos, desde los que contienden por el título y tienen la obligación de dominar su respectiva Conferencia, hasta animadores e incluso hay algunos equipos que piensan más a futuro y están en años de transición.

De igual manera, tal vez sea la última oportunidad de ver sobre la duela a grandes estrellas como LeBron James, que participa en una histórica campaña 23 y quizá la última de su ilustre carrera.

LeBron podría estar en su último baile en la NBA

Otro, como Kevin Durant y Stephen Curry ya se encuentran también en la parte final de sus gloriosas carreras y el retiro está en el horizonte, mientras que hay figuras en ascenso como Shai Gilgeous-Alexander, Anthony Edwards o Victor Wembanyama que cada vez atraen más reflectores.

Sin lugar a dudas, el Oklahoma City Thunder, vigente campeón de la NBA, es un claro y amplio favorito mientras mantiene el grupo joven y talentoso que los llevó a la cima el año pasado.

Cavaliers están en la terna para llegar lejos

Y de nueva cuenta, su principal amenaza, al menos en la previa, son los Denver Nuggets de Nikola Jokic. Contar con el mejor basquetbolista del mundo, además de las incorporaciones de piezas claves como Bruce Browns, Jonas Valanciunas o Tim Hardaway, los pone en una posición privilegiada.

'The Jocker' va por la revancha este año

Detrás de ellos se ubican en las preferencias los Lakers de LeBron James y Luka Doncic en el sexto peldaño, mientras que los Golden State Warriors de Stephen Curry son octavos. No deja de sorprender ver a los Boston Celtics o Indiana Pacers, los últimos campeones del Este, fuera del top-10, esto probablemente por las bajas de sus principales figuras, Jayson Tatum y Tyrese Haliburton.

La temporada es larga (el rol regular finaliza hasta el 12 de abril de 2026) afortunadamente para los aficionados al mejor baloncesto, y hay mucho camino por recorrer, pero el trayecto inicia este día.

Fuente: Tribuna del Yaqui