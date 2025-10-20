Barcelona enfrenta al Olympiacos en la Champions League con varias bajas; Raphinha y Ferran se lesionan

Ciudad de México.- En el reinicio de la Champions League, el Barcelona tendrá que enfrentar al Olympiacos con un par de ausencias de sus jugadores clave; Raphinha y Ferran Torres se han perdido los entrenamientos previos al encuentro y no estarán disponibles para la Liga de Campeones de Europa. El entrenador del Barça informó que no quiere correr riesgos y les dará descanso para que regresen en el Clásico de LaLiga.

Estas dos bajas para el conjunto catalán se suman a las otras que han aquejado al equipo en las últimas semanas; primero se supo sobre la lesión de Dani Olmo, quien tuvo que abandonar la convocatoria de la Selección Española por una sobrecarga muscular. Aunada a la lesión del defensa, durante la semana anterior, se informó que Robert Lewandowski tuvo una rotura en el bíceps, mientras participaba en las eliminatorias para la Copa del Mundo 2026.

#Deportes | Dura baja para el Barcelona; Robert Lewandowski se 'rompe' y no podrá jugar contra Real Madrid ?uD83DuDE31https://t.co/E3y5PTituq — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 14, 2025

El Barcelona sostuvo su última sesión de entrenamientos previa al duelo de la Champions League, donde destacó la ausencia de ambos atacantes. Según las declaratorias de Hansi Flick, entrenador del equipo español, ambos jugadores tienen una lesión leve, por lo que estarán fuera del partido contra el Olympiacos para evitar que los problemas musculares se acrecenten y pueda estar de regreso para el encuentro contra el Real Madrid.

Esperemos que puedan jugar El Clásico. Ferran no tiene nada grave, pero no queremos correr riesgos, y jugar ante Olympiacos podría suponer un riesgo, así que preferimos esperar, cuidar a los jugadores y ver su evolución. Echo de menos a Raphinha porque para nosotros fue muy importante el curso pasado. Jugar a ese nivel es muy bueno para nosotros".

Ante las diferentes bajas que tendrá en el próximo encuentro, el mandamás del banquillo destacó la profundidad que tiene en la banca del Barcelona, nombrando a varios jugadores que podrán suplir las ausencias que tendrán por las lesiones. "Es una buena opción Rashford como 9, pero también puede jugar de 11. Podemos pensar también en que Bardghji pueda jugar como delantero o mediapunta, ya sea cuando está en el banquillo o de titular".

El Barcelona se medirá contra el Olympiacos en la tercera jornada de la Champions League 2025-2026; la cancha del Estadio Olímpico de Montjuic recibirá las acciones el próximo martes 21 de octubre a las 10:45 horas (horario CDMX).

Fuente: Tribuna del Yaqui