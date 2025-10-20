Carlos Sainz Jr. recibe sanción por choque; cumplirá penalización en el GP de la Ciudad de México

Ciudad de México.- Aunque no se han comenzado las actividades en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez, ya se tiene la primera penalización para uno de los pilotos que competirán el próximo fin de semana en la Magdalena Mixihuca. El piloto de la escudería Williams, Carlos Sainz Jr., recibió una penalización, luego de causar una colisión en la carrera anterior, la cual deberá cumplir en el Gran Premio de la Ciudad de México.

El Gran Premio de los Estados Unidos fue un fin de semana lleno de emociones, el cual se vio dominado de inicio a fin por Max Verstappen; el piloto neerlandés consiguió la pole position tanto para la sprint race como para la carrera larga. En la Sprint, ambos monoplazas de McLaren quedaron fuera en la primera curva, luego de una colisión, y durante el GP, Verstappen demostró un ritmo abrumador, finalizando con una amplia ventaja.

Las acciones en el Circuito de las Américas se vieron marcadas por varios accidentes y, uno de ellos, es el responsable de la sanción que le será aplicada al piloto español en la carrera de México. Sainz Jr. intentaba realizar un rebase en la zona más lenta de la pista cuando colisionó contra Kimi Antonelli; el piloto de Mercedes intentó dar un giro a la izquierda y chocó su difusor lateral contra el español, causando un trompo, el cual lo mandó directo a la escapatoria de grava.

Carlos Sainz is OUT after making contact with Kimi Antonelli! uD83DuDCA5



Here's what happened... uD83DuDC47#F1 #USGP pic.twitter.com/OIIUH031CO — Formula 1 (@F1) October 19, 2025

Luego de que la carrera finalizó, ambos pilotos fueron llamados a la reunión de comisarios, para comenzar con la investigación y determinar la probable sanción. Tras un par de horas deliberando, se anunció que Carlos Sainz Jr. sería sancionado con cinco puestos en la parrilla de salida para el Gran Premio de la Ciudad de México, además de dos puntos en la superlicencia del piloto de Williams.

Son 5 puestos de parrilla para México y 2 puntos como penalización a Sainz por el toque con Antonelli pic.twitter.com/c19BUOnd5h — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) October 19, 2025

La sanción no fue aplicada durante el GP de los Estados Unidos, pues luego del fuerte contacto, el español tuvo que abandonar la carrera por problemas de dirección y en el alerón delantero. Después del fuerte contacto, Antonelli no pudo posicionarse en la parte alta de la clasificación, finalizando la carrera en el puesto 12.

El Gran Premio de la Ciudad de México será este próximo domingo 26 de octubre, a las 14:00 horas (horario CDMX).

Fuente: Tribuna del Yaqui