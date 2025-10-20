Diablos del Toluca vs Xolos de Tijuana: horarios y dónde ver EN VIVO al superlíder del Apertura 2025

Tijuana, Baja California.- El superlíder del Apertura 2025 buscará ampliar la ventaja ante sus perseguidores, visitando la frontera mexicana; los Diablos del Toluca se enfrentarán a los Xolos de Tijuana en las acciones correspondientes a la jornada 14 del torneo. El actual campeón de la Liga MX buscará seguir extendiendo la racha de victorias que ha mantenido durante sus últimos compromisos en el balompié mexicano.

Los dirigidos por Antonio Mohamed llegaron a seis victorias consecutivas, estableciéndose como el mejor equipo en el actual torneo; el Toluca ha sumado de a tres puntos en las últimas jornadas, teniendo que remontarse hasta el 23 de agosto para resaltar su derrota más reciente. Durante la jornada 6 del Apertura 2025, los Diablos se enfrentaron contra el Cruz Azul y terminaron cayendo por la mínima diferencia, con anotación para Luka Romero.

Los Diablos del Toluca se encuentran en la primera posición, pues luego de 13 encuentros, ha alcanzado 10 victorias, con un empate y dos derrotas, llegando a los 31 puntos, sobrepasando por cuatro unidades a 'La Máquina'. En su compromiso más reciente, recibieron la visita del Mazatlán, a quien golearon de manera amplia; Nicolás Castro, Paulinho, Alexis Vega y Jesús Angulo fueron los autores de las cuatro anotaciones para los capitalinos.

#Deportes | Se aparece el Diablo: Toluca golea al Querétaro y se afianza el liderato del Apertura 2025 uD83DuDC79? https://t.co/dml1MIAyzm — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 19, 2025

Los Xolos de Tijuana se han logrado recuperar de un inicio complicado, pues se encuentran en la séptima posición, dentro de los puestos para disputar el play-in y a un lugar en la tabla para acceder de manera directa a la Liguilla. El conjunto fronterizo acumula cinco victorias, cinco empates y tres derrotas, alcanzando las 20 unidades. Los Xolos vienen de una sorpresiva derrota, pues cayeron ante el Puebla, que se ubica en la última posición de la tabla.

Horarios del Diablos del Toluca vs. Xolos de Tijuana

Estadio: Estadio Caliente, Tijuana, Baja California

Fecha: Miércoles, 22 de octubre

Horario: 21:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: FOX/Caliente TV

A falta de cuatro jornadas para el final del torneo, los dirigidos por Antonio Mohamed buscarán romper un récord que se estableció desde el 2002 por el Toluca, con el cual jugaba José Saturnino Cardozo; en ese torneo, el equipo escarlata llegó a anotar 55 goles, estableciéndose como el club con más anotaciones en la historia de los torneos cortos. Los Diablos han marcado 39 anotaciones hasta hoy, por lo que deberán anotar, en promedio, cuatro goles en el resto de sus compromisos para igualar la marca histórica.

Fuente: Tribuna del Yaqui