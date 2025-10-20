Exfutbolista mexicano se burla de la Selección Argentina por perder la final de la Copa del Mundo sub-20

Ciudad de México.- La Selección Argentina cayó ante Marruecos en la final de la Copa del Mundo sub-20, lo que ha desatado una ola de críticas en redes sociales, luego de la actitud que tomaron los sudamericanos cuando eliminaron a la Selección Mexicana y a Colombia. Es por eso que el exfutbolista azteca, Adolfo 'Bofo' Bautista, no dudó en usar sus redes sociales para mofarse de los representantes de la 'albiceleste' en la justa mundialista.

El pasado domingo, 19 de octubre, dio fin la Copa del Mundo 2026, con el enfrentamiento entre Marruecos y Argentina, los dos equipos más dominantes a lo largo del certamen. El protagonista del compromiso fue el delantero Yassir Zabiri, quien fue el responsable de las dos anotaciones para la escuadra africana.

El primer gol del partido cayó apenas en el minuto 12, cuando Yassir Zabiri cobró de manera excelsa un tiro libre directo, mientras los rivales aún buscaban acomodarse dentro de la cancha del Estadio Nacional de Santiago de Chile. El encuentro se sentenció antes de la media hora de juego, pues cuando corría el minuto 29, un contrataque fulminante terminó con la segunda anotación para Marruecos, quien alcanzó su primer título de esta índole.

Ante este hito, la fanaticada mundial se volcó en felicitaciones para Marruecos, debido a la gran rivalidad que se mantiene contra la Selección Argentina; una de las voces autorizadas dentro del deporte fue el 'Bofo'. El exseleccionado nacional y jugador de las Chivas del Guadalajara publicó en su cuenta de Instagram el marcador final, acompañado de una foto donde se le ve a Zabiri celebrando, acompañado por la canción del 'Chavo del 8'.

Adolfo 'Bofo' Bautista se burla de Argentina en su Instagram

Esto debido a la burla que hicieron los seleccionados sudamericanos cuando eliminaron a México en los cuartos de final; cuando los jugadores se retiraban del recinto de Valparaíso, Chile, lo hicieron entre risas, mientras escuchaban la canción de la afamada serie de televisión mexicana. También, cuando eliminaron a la Selección de Colombia en las semifinales, se viralizó un canto lascivo dentro de los vestidores.

A Seleção Argentina Sub20 eliminou o México nas Quartas de Finais da Copa do Mundo Sub20.



Daí os jogadores da Argentina deixaram o estádio escutando a música do.. CHAVES



uD83CuDFA5 @OctavioPetrich



pic.twitter.com/kuiVGlqP8v — DataFut (@DataFutebol) October 12, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui