Gibbs suma 218 yardas por tierra y aire para que los Lions derroten a los Buccaneers

Detroit, Estados Unidos.- Después de una semana en la que lucieron como 'mansos gatitos', este lunes los Detroit Lions demostraron que tienen todo para rugir fuerte y alzar la mano como uno de los contendientes al título de la NFL.

Y lo hicieron con una contundente victoria de 24-9 ante los Tampa Bay Buccaneers el lunes por la noche, encabezados por Jahmyr Gibbs quien tuvo un partido de ensueño al correr para 136 yardas y dos touchdowns. Por si fuera poco también aportó por aire al recibir para 82 yardas. Tampa Bay nunca encontró la manera de frenarlo.

Los Lions (5-2) se recuperaron de una derrota como lo han hecho sin problemas durante casi tres años, extendiendo su racha de 51 juegos sin perder dos seguidos en la temporada regular. Tampa Bay (5-2) fue superado por más de 200 yardas en la primera mitad, pero perdía 14-3 porque Detroit tuvo una intercepción, un balón suelto, lo entregó en downs y falló un gol de campo.

Gibbs tuvo una gran jornada ante Tampa Bay

Y aunque el novato Tez Johnson tuvo una recepción de touchdown de 22 yardas para abrir el marcador en la segunda mitad, acercando a los Bucs a cinco puntos, no pudieron frenar a Gibbs. En la siguiente serie, Gibbs tuvo una carrera de 15 yardas y una recepción de 28 yardas para preparar su segundo touchdown que le dio a los Lions una ventaja de 21-9 al final del tercer cuarto.

El corredor de tercer año terminó con 136 yardas por tierra en 17 acarreos y 82 yardas recibiendo en tres recepciones, y se convierte en el primer jugador de la NFL con al menos 135 yardas por tierra y 80 yardas por recepción junto con dos anotaciones por tierra desde que Chris Johnson logró la hazaña con Tennessee en 2009.

Goff sufrió de más con la defensiva de los Bucs

El mariscal de campo de Detroit, Jared Goff completó 20 de 29 para 241 yardas con un pase de touchdown de 27 yardas a Amon-Ra St. Brown en la primera serie del juego. Goff, sin embargo, perdió un balón suelto y después encontró al receptor novato Isaac TeSlaa en cuarta y 2 en las siguientes dos posesiones, pero luego lanzó una intercepción, todo en territorio de Tampa Bay.

Mayfield no pudo encabezar una remontada

Baker Mayfield completó 28 de 50 para 228 yardas con un touchdown y una intercepción contra una defensiva con pocos jugadores. Mayfield lanzó un pase incompleto en la zona de anotación con 4:24 por jugar, poniendo fin a posibles esperanzas de remontada.

Fuente: Tribuna del Yaqui