Max Verstappen mantiene viva la lucha por el Campeonato de Pilotos de la F1 contra McLaren

Ciudad de México.- El piloto neerlandés, Max Verstappen, sigue en la lucha por remontar la diferencia que impera en el Campeonato de Pilotos y conseguir su quinto título de manera consecutiva. El conductor de Red Bull Racing ha dominado en las últimas carreras, aunque aún falta bastante camino para poder alcanzar a ambos competidores de la escudería McLaren, Oscar Piastri, quien marcha de puntero, y Lando Norris, que se ubica en la segunda posición.

Verstappen ha conseguido la victoria en tres de los últimos cuatro Grandes Premios, incluyendo un dominio descomunal durante la competencia en los Estados Unidos; el piloto del equipo de las bebidas energéticas logró recortarle 23 puntos a Piastri en un solo fin de semana, luego del desempeño irregular por parte del australiano.

A pesar de la mejora sustancial por parte de Red Bull y, sobre todo, de Verstappen en los últimos Grandes Premios, aún tiene mucho camino por recorrer si quiere preservar la corona que lo adjudique como el monarca absoluto. La distancia tan grande entre 'Super-Max' y los McLaren llegó a ser tan grande que ahora, el piloto neerlandés tiene que aspirar a la victoria por el resto del año para mantener vivas las esperanzas del quinto título de su carrera.

Con cinco carreras por disputar, aún se tienen en juego 125 puntos posibles, considerando que se quedó con el triunfo en todas ellas; sumado a que dos fines de semana tendrán sprint race, podría aspirar a un máximo posible de 141 puntos. Si Verstappen consiguiera ese logro, sería pentacampeón sin depender de lo que haga Oscar Piastri.

En caso de que Verstappen falle con una victoria, el actual líder del campeonato tendría que quedar como máximo en la cuarta posición en cada carrera, además de tener que abandonar un GP para que aún haya posibilidades matemáticas para el piloto de Red Bull.

En el papel, luce complicado que Max pueda completar tan impresionante hito, aunque en las últimas carreras ya ha demostrado que, a pesar de tener un monoplaza inferior a los de McLaren, con el gran nivel que tiene, podría hacerlo posible. Aunado a eso, las carreras restantes son en pistas que anteriormente ha conquistado, teniendo ese factor extra a su favor.

