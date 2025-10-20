"Me complicó la vida": Exseleccionado mexicano explota y arremete contra Christian Martinoli

Ciudad de México.- Luego de más de 16 años que se suscitara uno de los partidos más infames dentro del balompié mexicano, uno de los futbolistas que participaron en las eliminatorias previas a los Juegos Olímpicos del 2008 habló sobre las consecuencias en su carrera por dicho fracaso. Santiago Fernández, exseleccionado nacional, arremetió contra Christian Martinoli por las fuertes críticas que el narrador de TV Azteca lanzó contra el deportista.

La Selección Mexicana llegó obligada a ganar el último encuentro de las eliminatorias por diferencia mínima de cinco anotaciones y, aunque lograron el triunfo, no pudo concretarse la clasificación. TV Azteca fue el encargado de transmitir dicho encuentro, con un joven Martinoli en el micrófono; fue en ese partido que nacieron frases míticas en la carrera del narrador, ante las diversas fallas que cometieron los mexicanos y, sobre todo, Santiago Fernández.

Luego de más de 16 años de ese fracaso por parte de la selección, el jugador rompió el silencio y salió a hablar sobre cómo ese momento marcó su carrera. "Me hizo la vida más complicada, porque hoy todavía hay gente que me sigue diciendo ‘¿de qué te vas a disfrazar?’", señaló el que fuera jugador de los Diablos del Toluca y Puebla.

Luego de que el corto se hiciera viral, se tuvo la respuesta de Martinoli en plena transmisión; mientras TV Azteca emitía la jornada 13 del Apertura 2025, el polémico narrador aprovechó un espacio en el partido entre los Tigres y el Necaxa para 'lanzar un dardo' contra Santiago. "Ahora ya no le puedo decir nada a nadie porque le voy a arruinar la carrera, aunque depende de qué tan grande sea esa carrera".

Estos comentarios por parte de Christian desataron la furia del jugador, quien, de nueva cuenta, habló de lo ocurrido luego de ese programa. Santiago Fernández le escribió una extensa carta, además de un video en su canal de YouTube para dejar en claro lo difícil que fue el salir adelante luego de las fuertes críticas realizadas contra él.

Con tus comentarios, puedes llegar a marcar a quienes se convierten en objeto de ellos y, aun así, día a día, veo que, desafortunadamente, sigues demostrando una falta de empatía total y absoluta".

Fuente: Tribuna del Yaqui