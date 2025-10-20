México se suma a la candidatura de EU para la Copa Mundial Femenina 2031

Nueva York, Estados Unidos.- Estados Unidos planea ser coanfitrión de la Copa del Mundo de 2031 y para ello sumará a México, Costa Rica y Jamaica, sus vecinos regionales en una única candidatura que la FIFA está considerado para el torneo.

Para la celebración de esta competencia, la Federación de Futbol de Estados Unidos (USSF) pretende aprovechar la misma estructura que se utilizará para el campeonato masculino el próximo año.

Parlow hizo el anuncio de este acuerdo

"Esta Copa Mundial Femenina será igual en todos los sentidos de la palabra a una Copa Mundial masculina", dijo la presidenta de la Federación de Futbol de Estados Unidos, Cindy Parlow Cone, durante una conferencia de prensa, "no solo en el número de equipos y partidos, sino igual en la calidad de las instalaciones, con el mismo tipo de viaje, alojamiento y apoyo".

México sería anfitrión de esta competencia

Parlow dijo que más de 30 ciudades de Estados Unidos han expresado su interés en ser anfitrionas en 2031, cuando se jugarán 104 juegos. Es probable que las decisiones sobre los estadios no se tomen hasta 2027 como muy pronto.

Cindy Parlow, Presidenta de la Federación de Fútbol de los Estados Unidos habló sobre el crecimiento del fútbol femenil en Estados Unidos ??uD83DuDC40#CindyParlow | #Mundialfemenil | #Futbolfemenino | #EstadosUnidos pic.twitter.com/9e9IJsL4DM — AS USA Latino (@US_diarioas) October 20, 2025

"La demanda de la Copa Mundial Femenina aquí va a ser increíble", dijo el director ejecutivo de la USSF, JT Batson. "Vemos en nuestros propios datos de precios de venta de entradas para nuestros partidos de la selección nacional masculina y femenina que los precios de las entradas son muy similares".

EU ya ha conquistado esta competencia

Batson dijo que la USSF, la FIFA, las federaciones anfitrionas y las ciudades anfitrionas reflexionarán sobre el torneo del próximo verano como parte de la planificación para 2031. Estados Unidos fue sede de la Copa Mundial Femenina de 1999, que se amplió de 12 equipos a 16, y 1,2 millones de fanáticos asistieron a los 32 partidos.

La USSF y la Federación Mexicana de Futbol retiraron su candidatura conjunta para organizar el torneo de 2027 en abril de 2024 y dijeron que tenían la intención de centrarse en organizar el evento de 2031. Dos semanas después, la FIFA seleccionó a Brasil para 2027.

Fuente: Tribuna del Yaqui