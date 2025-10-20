Naranjeros de Hermosillo se roba el liderato; así marcha la tabla de posiciones de la LAMP

Ciudad de México.- Luego de finalizar la primera semana de actividades, Naranjeros de Hermosillo se encuentra en la cima de la tabla de posiciones; el equipo sonorense tuvo un gran desempeño en los cinco encuentros que sostuvo contra el Tucson Baseball Team en el arranque de la Liga Arco Mexicana del Pacífico.

Luego de disputar las series inaugurales, se disputó la primera serie del rol regular en la temporada en cinco de las 10 plazas que conforman el circuito invernal mexicano. Solo los Yaquis de Obregón pudieron completar la barrida, ganando sus tres compromisos en tierras cajemenses, para recuperarse de un inicio complicado, luego de ser derrotados en un par de ocasiones en la jornada inaugural contra Cañeros de Los Mochis.

Naranjeros finalizó la semana con récord de cuatro victorias y tan solo una derrota; el equipo sonorense sostuvo sus cinco compromisos en contra de Tucson en el Estadio Fernando Valenzuela, luego de que el equipo estadounidense tuviera un problema con su visado. El Tucson Baseball Team se encuentra hasta el fondo de la tabla, luego de las cuatro derrotas recibidas.

Cañeros se ubica en la segunda posición, pese a haber perdido la serie contra los Jaguares de Nayarit; los verdes iniciaron la temporada con par de victorias contra 'La Tribu'. Los Jaguares ubican el tercer peldaño, con récord de tres victorias y dos derrotas.

Con la misma foja, se encuentran Charros de Jalisco, quienes ubican la cuarta posición, luego de haber dividido resultados en la jornada inaugural y quedarse con la primera serie del rol regular ante Algodoneros de Guasave. El equipo sinaloense quedó relegado a la séptima posición, con dos victorias y tres perdidos.

Yaquis de Obregón alcanzó el quinto puesto, luego del sinuoso arranque contra Cañeros; la novena cajemense cerró la primera semana de actividades con tres victorias y dos descalabros, al haber barrido a los Venados de Mazatlán. El equipo del puerto cayó hasta la novena posición con solo una victoria y cuatro derrotas.

Tomateros de Culiacán es el último equipo en la tabla que finalizó la semana con promedio de victorias superior al .500; vencieron a los Águilas de Mexicali en la primera serie del rol regular, estableciendo récord de tres victorias por dos descalabros. El equipo de la frontera quedó en la octava posición, con dos triunfos.

Fuente: Tribuna del Yaqui